Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico sfiora il successo nel “Trofeo Smania Idee Casa”

Ancora un successo sfiorato per il Racconigi Cycling Team, sempre più vicino al primo trionfo stagionale su strada anche nell'edizione numero quattro del “Trofeo Smania Idee Casa”, gara junior voluta dall'A.S.D. Bici e Bike sulle assolate strade venete di Martellago, in provincia di Venezia.

La talentuosa sprinter brianzola Valentina Basilico, reduce dal terzo posto colto nella quarta edizione del “Trofeo Antonietto Rancilio - Ladies Open” di venerdì 25 giugno, è salita sul secondo gradino del podio al termine dell'incertissima volata a ranghi compatti che ha deciso l'avvincente competizione. La Basilico, già terza classificata al “Trofeo Città di Ceriale” a Ceriale (SV), quarta al “Trofeo Born to Win” di Civitanova Marche (MC), sesta nell'internazionale “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano - U.C.I. Nations' Cup Junior Women” di Cittiglio (VA) e decima al “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese (PR), ha sfidato le avversarie per 85,8 chilometri spalmati sulle strade di un circuito cittadino quasi completamente pianeggiante ripetuto per 13 volte.

L'atleta del team manager Claudio Vassallo, diretta in ammiraglia dal tecnico Roberto De Filippo è stata ben supportata dalle preziose compagne di squadra Matilde Beltrami, Rachele Bonzanini, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, Monia Garavaglia e Camilla Marzanati.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “TROFEO SMANIA IDEE CASA” A MARTELLAGO (VE):

1) Fiorin Sara (GS Gauss) Km 85,8 in 2h04'01''

2) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

3) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

4) Roccato Elisa (ASD Pedale Castellano)

5) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team di Federico)

6) Brillante Serena Romeo (Valcar - Travel & Service)

7) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service)

8) Scarselli Lara (GB Junior Team)

9) Mantovani Aurora (Vo2 Team Pink)

10) Bernardi Emma (Team Wilier - Chiara Pierobon)