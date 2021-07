Volley A2/F: “Al cuor non si comanda!”…La regina della fast Mila Montani “sposa” il progetto della Lpm Bam Mondovì di Solforati

Mila Montani è una nuova centrale della Lpm Bam Mondovì! La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma ora è anche ufficiale. Sono diversi anni che la trentatreenne giocatrice parmense segue il compagno Matteo Solforati nelle sue esperienze sportive.

Una scelta che in alcuni casi ha portato la brava centrale a rinunciare a piazze prestigiose pur di restare al fianco della sua “dolce metà”. Non a caso in questa stagione la Montani ha difeso i colori della Nardi Volta Mantovana, reduce dalla finale dei Play-off di B1. La certezza, però, è che la Lpm ora può contare su una centrale di qualità e dall’indiscutibile bagaglio d’esperienza.

Le caratteristiche tecniche della Montani, inoltre, considerata la regina della “fast”, sembrano perfettamente complementari con quelle dell’altra centrale attualmente in rosa, Beatrice Molinaro. Insomma, una “scelta di cuore”, ma soprattutto una intelligente scelta tecnica di cui la Lpm può solo trarne giovamento. Ecco il comunicato del società della presidente Alessandra Fissolo:

Una nuova giocatrice è pronta ad indossare la maglia della LPM BAM Mondovì: si tratta della centrale Mila Montani.

Classe 1988, Montani porta nel team rossoblu un’esperienza decennale nei campionati nazionali, dove ha messo a segno numerose promozioni. La nuova pumina ha infatti militato in molte squadre, da Collecchio (B1 e A2), a Parma (A2), Viserba (B1), San Giovanni in Marignano (B2 e B1), Zambelli Orvieto (B1 e A2), per poi disputare le ultime stagioni a Castelbellino (B1) e a Volta Mantovana, con cui proprio ieri ha sfiorato la promozione in A2 (fatale il Golden Set).

La carriera di Mila Montani prosegue dunque a Mondovì, insieme a coach Matteo Solforati, a cui è legata anche nella vita da alcuni anni.

La nuova centrale della Lpm Bam Mondovì è nata a Parma, ma la sua casa adesso è a Pesaro, dove trascorrerà l’estate, rilassandosi dopo una stagione davvero intensa e lunga.

Dopo due stagioni in B1, Montani torna quindi in Serie A2: “Fa sempre piacere, vuol dire che stai facendo qualcosa di buono e credo di avere ancora tanto da poter dimostrare e sarebbe bello togliermi qualche soddisfazione, proprio con Mondovì.” - commenta la neo pumina - “ Ho ancora tante motivazioni e mi spiace davvero molto non aver concluso con “la ciliegina” questo campionato con il Volta.”

Mila Montani non nasconde l’entusiasmo per la nuova stagione nel Monregalese: “Mondovì per me è sempre stato “un pezzo di cuore”. Non riesco a spiegare questo affetto che ho sempre nutrito verso questa realtà sportiva. E’ una di quelle società che ti restano nel cuore, anche quando le incontri da avversaria. Innanzitutto ricordo i tifosi, che sono sempre stati onesti, super sportivi nei nostri confronti e accoglienti. Ho conosciuto Paolo Borello, che è sempre stato molto gentile, riempiendomi di un affetto fuori dal comune. Quando mi hanno chiamata per giocare nella Lpm Bam Mondovì non ho potuto rinunciare!” - prosegue la nuova centrale - “C’è tanta carica, tanta voglia di fare, e non vedo l’ora di incontrare le nuove compagne. Con il nuovo gruppo ci toglieremo tante soddisfazioni!”

Mila Montani ci svela poi una curiosità: “Anche con la Lpm Bam Mondovì indosserò il mio numero di maglia: il 4. Ho sempre avuto e voluto questo numero, scelto in onore di due grandi pallavolisti: Andrea Giani e Manuela Leggeri.”

Un doveroso pensiero va, in conclusione, ai tifosi, che Mila ricorda molto bene: “Sicuramente quando avremo occasione di ritrovarli sarà un piacere. Spero soprattutto di vederli dentro il palazzetto a tifare e non fuori, a seguire davanti ad uno schermo la partita. Ho la passione per la pallavolo, ma si gioca soprattutto per il pubblico e averlo al nostro fianco, da vicino, farà una gran differenza!”