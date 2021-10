A Moretta arriva la banda ultralarga in fibra ottica di TIM

TIM ha annunciato di aver realizzato un importante programma per portare la banda ultralarga in un significativo numero di “aree bianche” distribuite su tutto il territorio nazionale, tra cui il Comune di Moretta. L’iniziativa ha l’obiettivo di potenziare le infrastrutture di rete nel Paese in questa delicata fase di emergenza pandemica.

L’attivazione degli armadi tramite la fibra ottica nel Comune di Moretta consente di rendere disponibili a cittadini, imprese e alla stessa Pubblica Amministrazone i servizi a banda ultralarga fino a 100 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell’ottica di sostenere lo smart working e la didattica a distanza.

«L’evoluzione della rete TIM», illustra il sindaco Giovanni Gatti, «è un grande passo verso la digitalizzazione che i morettesi attendevano da tempo. Questo servizio è un’opportunità per il miglioramento dei servizi connessi alle attività produttive, scolastiche ed agli abitanti in genere».

La rete in fibra ottica sviluppata da TIM, inoltre, abilita i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza, di monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi, oltre ad allargare il campo delle offerte previste dai servizi di intrattenimento. Le imprese, inoltre, potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, come la unified communication, la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing aziendali.

In fine il sindaco Gatti afferma: «L’Amministrazione comunale ringrazia TIM per questo importante investimento».

Per conoscere tutte le opportunità a disposizione dei cittadini e per ricevere consulenza gratuita, un dipendente TIM sarà a completa disposizione ai seguenti riferimenti:

ANTONIO CELANO telefono: 335-6336078 e-mail: antonio.celano@telecomitalia.it