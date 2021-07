Ceva, Abdelilah Nourani corona il sogno dell'esame di Stato da Ingegnere: "Nonostante le difficoltà della vita, mai arrendersi"

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni" recita un noto aforisma di Eleonor Roosvelt e la forza del sogno è forse la più appagante che possa esistere, come dimostra la storia di Abdelilah Nourani, nato a Ceva, nel 1993, da una famiglia trasferitasi in Italia dal Marocco.

"Sono nato a Ceva da una famiglia emigrata dal Marocco negli anni '80 e la scorsa settimana ho realizzato il mio sogno nel cassetto: superare l'esame di stato, dopo aver ottenuto la laurea in Ingegneria Civile" - racconta Abdelilah Nourani - "Mi sono diplomato al "Baruffi" di Mondovì e poi mi sono iscritto al Politecnico di Torino. Per pagarmi gli studi negli anni dell'università ho lavorato in diverse aree di servizio con diverse mansioni; poi nel 2018 mi sono laureato in Ingegneria Civile".

Una storia di determinazione quella di Abdelilah Nourani che, la scorsa settimana, ha raggiunto il suo obiettivo più grande: superare l'esame di Stato da Ingegnere, con votazione 48/50.

"Raggiungere questo obiettivo è stata una grande emozione. Ringrazio di cuore i miei genitori, i miei fratelli Hassan e Mohamed e mia sorella Kawtar per tutto l'appoggio e l'aiuto che mi hanno dimostrato in questi anni; un grazie di cuore lo rivolgo anche alla LPM prefabbricati che mi ha accompagnato e supportato nel percorso verso l'esame di stato." - aggiunge - "Nonostante le difficoltà della vita non bisogna mai mollare, tutti dovrebbero prefiggersi un obiettivo e lavorare ogni giorno per raggiungerlo. Purtroppo non è sempre così, molti si scoraggiano e abbandonano anche gli studi, a tutti i giovani vorrei dire di credere in loro stessi e non arrendersi".