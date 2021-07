Alba, due giorni di raccolta firme per l'eutanasia legale

Il 20 aprile è stato depositato in Cassazione il quesito referendario sulla legalizzazione dell’eutanasia dall’Associazione Luca Coscioni. Il quesito domanda la parziale abrogazione dell’articolo 579 sull’“omicidio del consenziente”, mantenendo le aggravanti riguardo ai minori e alle persone fragili. In questo modo l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato, il testamento biologico e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza Cappato. Le forme di eutanasia passiva, ovvero l’astenersi nell’intervenire per tenere in vita un paziente che desidera invece non soffrire più, sono già ammesse. Questo quesito si pone l’obiettivo di appianare le discriminazioni tra persone in stato di sofferenza che chiedono autonomamente e liberamente la cessazione del loro dolore. Infatti l’eutanasia passiva è applicabile solo in casi in cui la persona non abbia condizioni vitali autonome per sopravvivere senza i trattamenti rifiutati, quindi sono ora esclusi i malati terminali e con patologie croniche, la cui sopravvivenza non si basa sul cosiddetto accanimento terapeutico che si può già legalmente sospendere.

Per questa battaglia sui diritti umani e civili vi aspettiamo davanti al Comune il secondo e terzo sabato di luglio, per darvi maggiori informazioni e l’opportunità di firmare.