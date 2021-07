Alba: riapre la sezione dei periodici della Biblioteca civica G. Ferrero

A partire da martedì 29 giugno 2021 la Biblioteca Giovanni Ferrero di Alba riaprirà agli utenti la sezione dei periodici. Sarà quindi possibile, rispettando le necessarie condizioni di sicurezza (uso della mascherina, disinfezione delle mani, distanziamento interpersonale), leggere giornali e riviste, accedendo alla zona lettura della Biblioteca, dotata di postazioni opportunamente distanziate.

Tutti gli altri servizi della Biblioteca sono già attivi: il prestito di libri, dvd e cd – con la possibilità, per chi lo desidera, di prenotare i volumi contattando preventivamente la Biblioteca – e il servizio di prestito digitale (MLOL), che mette a disposizione gratuitamente migliaia di e-book, periodici e audiolibri in formato digitale.

È possibile sostare in Biblioteca solo per il tempo necessario a scegliere i libri da prendere in prestito: esclusivamente per esigenze di studio o ricerca sono disponibili alcune postazioni individuali, prenotabili per telefono o e-mail.

La Biblioteca è aperta dal martedì al venerdì, con orario 9-12.30 e 14-18, e il sabato, con orario 9-12.30. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0173 292468 o scrivere a prestito@comune.alba.cn.it.