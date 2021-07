Biblioteca di Savigliano, l’Amministrazione ammette: “Innegabile che si siano dei problemi, stiamo lavorando per risolverli”

Qualche attrito in Maggioranza a Savigliano anche sulla biblioteca comunale Luigi Baccolo, riaperta qualche settimana fa dopo 15 mesi di stop. La sede presenta alcune problematiche strutturali e il personale è ormai ridotto all’osso, non da ultimo con le dimissioni della storica direttrice Maria Grazia Castiglione per “motivi personali” e a cascata di buona parte della Commissione Biblioteca.

La questione è stata discussa proprio durante l’ultima seduta di ieri sera, lunedì 28 giugno, con l’interpellanza presentata dal consigliere di Minoranza Antonello Portera (M5S) in cui si chiedevano le motivazioni della “fuga” di personale e quali fossero le intenzioni dell’Amministrazione per risolvere la situazione.

Bocciata l’iniziale richiesta l’Amministrazione di una discussione segreta. “Non vedo le ragioni per cui deve essere segreta” ha commentato Portera, ma alcuni membri della Maggioranza stessa non hanno supportato la proposta: “Non capisco la segretezza, cosa c’è di segreto? Niente” ha commentato Rocco Ferraro.

Diversi gli interventi delle Minoranze che hanno evidenziato i tempi troppo stretti con cui si sta cercando di sopperire alla mancanza di personale e agli interventi strutturali. “Il report che riguarda le problematiche sia sull’edificio sia sulla gestione non è stato ascoltato - ha commento Maurizio De Lio (FdI). Questo lo dice il Consiglio di biblioteca. Troppe volte ci si è dimenticati della Biblioteca - e ha aggiunto - Anche per quanto riguarda le scuole, il rapporto con l’Amministrazione è venuto un po’ a mancare rispetto al passato. Tornando all’edificio stesso, è chiaro che non sopporta più il numero di persone che vi accedono, dovremmo pensare all’idea di un edificio nuovo”.

A rispondere su tutta la linea è stata l’assessore alla cultura Petra Senesi: “Ci sono dei problemi sarebbe assurdo negarli. Per quanto riguarda la parte strutturale, richiede investimenti importanti. Ci sono già stati lavori su problemi specifici, ma lavorare sull’edificio richiede risorse e un’organizzazione importante in collaborazione con il personale. Ora tuttavia, stiamo riuscendo a trovare i fondi per gli interventi”.

“Sulla parte del personale, non è vero che l’Amministrazione non ha posto adeguata attenzione, non appena ha saputo del pensionamento di uno dei membri (prima della direttrice c'erano state altre due dimissioni, una per l'arrivo della pensione e l'altra per un trasferimento, ndr), si è messo in contatto con il comune di Cuneo per accedere alla loro graduatoria. Perché non si è proceduto prima? Perché non si poteva”.

La delibera sul personale, oggi composto da tre persone in tutto, è stata fatta qualche settimana fa, ora quindi sarà possibile per il Comune di Savigliano accedere alla graduatoria e “pescare” due persone da lì per sopperire alle due andate via in precedenza. Il 30 giugno ci sarà un incontro a Cuneo proprio per questo.

“L’obiettivo è tornare ad avere sei persone operanti in biblioteca. Con queste assunzioni, avremo due persone di livello superiore rispetto al precedente. Un altro aspetto su cui dovremo lavorare saranno i volontari”.

Secca tuttavia la risposta dell’Opposizione: “Non mi sembra che questa Amministrazione abbia parlato negli ultimi tre anni della biblioteca - ha commentato Piergiorgio Rubiolo (Progetto per Savigliano). Le problematiche ci sono da tempo. Negli ultimi 15 mesi la biblioteca è stata chiusa, si potevano fare alcuni interventi di urgenza”.

Il Pd stesso ha rimarcato i problemi esistenti: “Non ci sono state risposte adeguate - ha specificato la consigliera Vilma Bressi -. Riteniamo come gruppo di maggioranza di dare fiducia e accogliere ciò che è stato detto dall’assessore Senesi, ma chiediamo di ripristinare il personale per far funzionare la biblioteca e fare un crono programma dei lavori”.

“Il mio giudizio resta negativo - ha concluso Portera - La sensazione è che su questo punto sia emersa la mancanza di programmazione. Si doveva arrivare prima a essere pronti. Un film simile si è visto sul cimitero. Insomma, si sta faticando a mantenere anche l’esistente”.