Cuneo: l'amministrazione incontrerà i lavoratori delle strutture sportive della città per un'analisi post-Covid

Si è conclusa con la promessa di una commissione consiliare specifica sui bisogni del comparto sportivo della città di Cuneo la discussione – realizzata nella serata di ieri (lunedì 29 giugno) in consiglio comunale – avviata con la presentazione di un ordine del giorno da parte di Laura Menardi.



Il documento vedeva al centro la situazione degli operatori del settore natatorio, nello specifico quelli dello Stadio del Nuoto di Cuneo: le piscine potranno aprire i propri spazi coperti soltanto dal 1° luglio ed essendo tra gli impianti sportivi più energivori e tecnicamente complessi il lungo periodo di chiusura ha sicuramente inciso economicamente sulle varie realtà, che in Piemonte contano un totale di 500 lavoratori subordinati e 1.500 collaboratori sportivi. Si rischiano gravi perdite e il taglio di posti di lavoro.



Menardi chiede che la giunta si faccia carico a livello nazionale e d’ambito della richiesta di adottare le agevolazioni fiscali per gli impianti natatori contenute nel D.Lgs 28 febbraio 2021 n.38, che imporrebbero all’impianto la tassazione per l’uso pubblico dell’acqua e non per l’uso commerciale, e di quella in merito alla proroga del blocco dei licenziamenti per le attività sportive e, in particolare, le piscine.



A suggerire un passaggio in commissione è stato il consigliere Carmelo Noto (Partito Democratico): “Ringrazio la collega per la presentazione dell’ordine del giorno, che già si sta muovendo in altri comuni piemontesi. Ma vista l’importanza dell’argomento e dell’impianto natatorio cuneese, credo sarebbe meglio affrontare un discorso con i gestori stessi, incentrato sulle problematiche passate, presenti e future: m’interesserebbe capire al meglio la situazione prima di prendere decisioni”.



“Io e l’assessore allo sport concordiamo nel definire la necessità di convocare una commissione comunale prima del prossimo consiglio, incentrata anche su questa tematica” ha detto Simone Priola, chiamato indirettamente in causa da Noto in quanto presidente della possibile commissione, e dichiaratosi assolutamente d’accordo.



Menardi ha quindi accettato il ritiro: “Non voglio tenere il punto ma è necessario che siano salvaguardati i posti di lavoro cuneesi – ha detto in conclusione - . Se la politica può fare, che faccia senza rimanere a lungo in attesa. Auspico un po’ di unità e di attenzione maggiore su temi come questi e credo molto in questa specifica commissione”.