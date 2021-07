Da Mondovì in Azione un questionario sul polo logistico

Ancora non si è arrivati a una risposta definitiva sul tema del "polo logistico" a Mondovì. Le opinioni sono divise: se il progetto venisse realizzato, l'area verde tra le campagne di Breolungi e Pogliola, diventerebbe il nuovo retroporto intermodale di Vado Ligure: c'è chi vede nel progetto un'occasione di sviluppo e chi una colata di cemento. Da diversi mesi su questo tema il comitato di residenti della zona, Mondovivo, raccoglie firme contro queste decisione (leggi qui).

Mondovì in Azione, che già aveva trattato il tema nel corso di un incontro online con il dott. Elia responsabile regionale del settore Trasporti e Logistica, negli scorsi mesi, nella mattina di sabato 3 luglio sarà presente a Breo (di fronte al bar Comino), con gazebo per incontrare la popolazione, in occasione del mercato. Sarà possibile compilare un questionario d’opinione sul Polo Logistico.