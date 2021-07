Docenti di Savigliano indignati per l'abbandono della Biblioteca comunale: "A livello nazionale si sostiene la lettura, noi cosa facciamo? La lasciamo morire"

Sconcerto perché per noi insegnanti e cittadini è incredibile pensare che la biblioteca civica e quindi la sua funzione educativa e civile venga tenuta in sì poco conto dall’Amministrazione comunale.

Stupore perché da sempre lo staff e la direttrice della biblioteca hanno lavorato e collaborato egregiamente con le scuole saviglianesi, offrendo costantemente nuovi spunti e nuovi orizzonti all’attività didattica di tutti gli ordini scolastici , mettendo in piedi innumerevoli progetti di alto profilo; senza parlare di come ci si è impegnati a favore di tutti i lettori durante il lockdown.

Rabbia perché in un Paese che è da sempre fanalino di coda nelle classifiche internazionali e dove a livello nazionale, leggi Mibact e non solo, si sostiene l’importanza della lettura, noi a Savigliano cosa facciamo?

Lasciamo letteralmente morire la nostra biblioteca dato che, come si sa, è un costo e non produce alcunché secondo le logiche aziendalistiche che ormai vanno per la maggiore, anche in ambienti che nulla hanno a che vedere con tutto ciò.

Certo del resto, come affermava un noto ministro qualche anno fa, “con la cultura non si mangia”, ma senza cultura e quindi senza libri e senza le persone che rendono vivi quei libri con competenza e professionalità, non si sogna, non si cresce e non si diventa comunità".