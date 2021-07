Il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita festeggia i suoi primi vent’anni

Venerdì 25 giugno, presso il Ristorante “Il Nuovo Monarca”, si è svolta la serata di chiusura dell’anno Lionistico 2020/2021 del Club Scarnafigi e Piana del Varaita. "Questo è un anno speciale per il nostro Club, che compie vent’anni. In una calda serata estiva abbiamo ricordato i soci fondatori che purtroppo non sono più con noi, abbiamo consegnato, sia ai soci fondatori sia ad altri soci, dei riconoscimenti in relazione alla durate del loro impegno nel movimento Lionistico. Ha partecipato alla nostra serata Anna Perlo, la moglie del Primo Presidente del nostro Club, con la quale abbiamo promosso quattro borse di studio in favore di studenti meritevoli dell’ultimo anno delle scuole superiori residenti nel territorio di Octavia".

E' stato accolto nel sodale anche l’amico Francesco Hellman: "E' bello poter accogliere un nuovo socio soprattutto giovane” dichiara il Presidente Piersandro Mina.

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di molti amici del Club e da quella del Presidente di Zona Michele Girardo e del Sindaco di Scarnafigi, nonché Presidente di OCtavia, Riccardo Ghigo. "La presenza di Michele e Riccardo esprime il profondo rapporto che il nostro Club ha costruito sia con le Istituzioni Lionistiche sia con le Amministrazioni locali che insistono sul territorio di nostro riferimento".

Prima della conviviale, si è svolta l’assemblea dei soci, che ha confermato nell’incarico di Presidente il Socio Amico Piersandro Mina, il quale ha espresso particolare soddisfazione ed orgoglio per essere riusciti a realizzare tutti i services che si eravno prefissati: “Raggiungere un obiettivo così importante in un anno molto particolare è stata una grande soddisfazione. Quest’anno i nostri contributi hanno affrontato le emergenze dettate dalla pandemia e dai cambiamenti climatici. Speriamo il prossimo anno di poter tornare maggiormente ai temi classici del movimento Lionistico”.