Inaugurati i fabbricati d'alpeggio di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana

Sono stati inaugurati lo scorso sabato 26 giugno i fabbricati d'alpeggio di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana. Un momento importante per la ripartenza del territorio con l'obiettivo di una collaborazione sempre più stretta tra comuni ed enti: proprio per questo il taglio del nastro è stato "congiunto" tra le due Frabose, per dare un segnale di unità.

I due alpeggi, che hanno beneficiato dei fondi regionali dell'"Operazione 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna", si trovano rispettivamente in località Prel-Scvart (Frabosa Soprana) e a Pian Formazza (Frabosa Sottana) e costituiranno un importante servizio per i malgari che qui avranno a disposizione locali per alloggiare e per la produzione dei loro formaggi: i due alpeggi sono infatti equipaggiati per eseguire in loco tutte le fasi della caseificazione.