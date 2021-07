La ripartenza passa anche dalla Fondazione CRC, con un sostegno di 6,4milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC, nella seduta del 28 giugno, ha deliberato i contributi della Sessione erogativa generale 2021.

Oltre 5,3milioni di euro per le attività 2021, a cui si aggiunge oltre 1milione di euro di impegni per gli esercizi 2022 e 2023. 615 le richieste di contributo pervenute (la data di chiusura del bando era il 26 febbraio 2021), per un importo complessivo richiesto di quasi 16milioni di euro: 471 i contributi deliberati, sulle tre sfide individuate dal Piano Pluriennale 2021-24.

Sulla sfida "+Comunità" sono stati deliberati 308 contributi, per 3,88milioni di euro. Sfida "+Sostenibilità": 119contributi deliberati per 1,87milioni di euro. Sfida "+Competenze": 44 contributi deliberati per 630mila euro.

Le iniziative sostenute dalla Fondazione con i contributi deliberati nella sessione generale hanno un importo complessivo stimato di 40milioni di euro.

Su tutti i contributi deliberati, come deciso l’anno passato per dare sostegno agli enti del territorio, è prevista l’erogazione anticipata del 50% della somma deliberata.

“I contributi ingenti che oggi mettiamo a disposizione sono il frutto del grande lavoro realizzato dalla Fondazione CRC nel corso del 2020, un anno segnato da difficoltà e incertezze e dal blocco della distribuzione dei dividendi bancari” sottolinea il vicepresidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola.

Che aggiunge: “Con questa delibera la Fondazione sostiene e stimola le energie dei tanti enti impegnatia dare sostanza e slancio alla ripartenza della nostra comunità provinciale”.

L’elenco completo dei contributi è disponibile sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it.