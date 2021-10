Moretta: domenica 4 luglio la presentazione della carta topografica

Sono trascorsi vent’anni dall’ultima volta che Moretta è stata raffigurata in carta topografica. Domenica prossima, 4 luglio, alle ore 11, nel parco del santuario di Moretta, l’amministrazione comunale presenterà la nuova cartina del paese.

Una piccola brochure con lo stradario aggiornato e l’indicazione dei luoghi di interesse commerciale, storico e turistico.

«In vent’anni di cose ne sono cambiate molte – spiega il sindaco Gianni Gatti -. C’era perciò la necessità di aggiornare questo strumento che può sembrare antiquato, visto l’arrivo delle nuove tecnologie informatiche, ma resta pur sempre un oggetto fondamentale. Lo spiegherò domenica, ma questo è un punto di partenza per presentare Moretta sotto una veste aggiornata, per iniziare a parlare di turismo».

Nella cartina, realizzata dallo studio grafico di Moretta “Grafic Line” di Roberta Baffa, contiene anche una serie di focus sulle frazioni e sui luoghi di interesse del paese.

L’intera iniziativa è stata seguita in particolare dalla consigliera comunale Silvia Allemandi.

«Domenica parleremo della cartina – conclude Gatti – ma anche di turismo. Spiegheremo come vogliamo trasformare parte del santuario in un ostello con foresteria, parleremo di ciclabili e di valorizzazione di agricoltura di eccellenza. A piccoli passi, ma crediamo che si possa parlare di turismo anche senza essere territorio di montagna o di collina. E la cartina è un punto di partenza»