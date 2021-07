Si intensifica la collaborazione tra Atl del Cuneese e IGWorldclub Instagramer Community Nordovest

Continua incessantemente l’attività dell’ATL del Cuneese per la promozione delle Alpi di Cuneo che ha coinvolto, in questo primo assaggio d’estate, i rappresentanti dell’IGWorldclub Instagramer Community Nordovest in un vero e proprio “Safari fotografico” a caccia di scorci e bellezze da fotografare e condividere.

Nel fine settimana del 19 e del 20 giugno, l’ATL del Cuneese ha accompagnato un gruppo di Instagramer al Castello della Manta per una visita a tema, organizzata in occasione della Festa dei Circondari organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. Il giorno successivo, gli Instagramer sono stati accolti presso le cave di alabastro a Busca con un percorso di visita inedito (presto aperto anche al pubblico), per poi raggiungere il Castello e il Parco del Roccolo.

Negli stessi giorni, un secondo gruppo di Instagramer, gestori degli account di Ig_Piemonte, Igw_street, Ig_Turin, Ig_Pavia è stato coinvolto in attività culturali e outdoor nella zona monregalese di Villanova Mondovì per la visita all’antica Parrocchiale di Villavecchia, alla Chiesa di Santa Caterina e all’antico Santuario di Santa Lucia. A Roccaforte Mondovì è stato proposto un trekking lungo il “Giro dei tech” del nuovo circuito “Di giro in giro” promosso dal Comune di Roccaforte e una piacevole attività a cavallo presso La Canunia, con tappa fotografica al borgo di Prea con i suoi murales. Tra tradizione e modernità, la salita a Prato Nevoso sulla Cabinovia del Rosso ha condotto gli ospiti in quota per un aperitivo gourmet e per il saluto al sole in versione estiva. Prolungando il soggiorno a Frabosa Sottana, gli Instagramer hanno visitato e fotografato la Grotta del Caudano, per poi concedersi un po’ di divertimento al Parco Avventura Mondolé Park.

Nell’ultimo fine settimana di giugno, ancora un’attività promozionale coordinata dall’ATL con il coinvolgimento di IGWorldclub Instagramers Community Nordovest, con la proposta di nuovi spunti da fotografare e da condividere: il Castello di Mombasiglio con il suo Museo Generale Bonaparte, i campi di lavanda in piena fioritura a Sale San Giovanni, lo spettacolare Castello di Valcasotto a Garessio, nobile residenza estiva dei Savoia, e l’affascinate borgo di Garessio, tra i Borghi più belli d’Italia. Una tappa golosa ha condotto gli Instagramer a Battifollo presso il Biscottificio Bistrot Primo Pan aderente al circuito Creatori di Eccellenza promosso da Confartigianato Cuneo e alla scoperta della lavorazione delle castagne secche del Monregalese.

“Questa intensa attività di condivisione di esperienze e di immagini – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi – ci permette di far conoscere a un grande numero di influencer anche quegli angoli del Cuneese che non sono ancora troppo conosciuti ma che offrono idee per escursioni e vacanze inedite. Attraverso i loro scatti, il Cuneese viene raccontato al pubblico di Instagram in modo suggestivo e accattivante. Una collaborazione proficua che continueremo ad alimentare per la promozione di luoghi e proposte turistiche originali.”