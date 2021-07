Silvia Ragona è la nuova presidente del Lions Club Racconigi

La scorsa settimana presso la sede sociale del Ristorante L’Arancera di Tenuta Berroni si è concluso l’anno sociale del Lions Club Racconigi con il tradizionale passaggio della campana e del martelletto.

La nuova Presidente, per il prossimo anno sociale 2021-2022, sarà la racconigese Silvia Ragona, sposata con Michele Fassoni, ha una figlia ed è contitolare di un importante studio da commercialista nella città sabauda.

La serata, che si è tenuta nel giardino d’estate ha registrato la massiccia partecipazione dei soci con numerosi ospiti tra i quali il Past Governatore e Coordinatore dell’Area LCIF Gian Costa, la Coordinatrice dell’Area Programmi Giovani e Presidente del Lions Club Acqui Terme Host Valentina Pilone, Il Presidente di Zona Antonio Morone e officer distrettuali provenienti dai Lions Club limitrofi

All’inizio della serata è stato consegnato il Melvin Jones Fellov al racconigese Padre Ottavio Fasano da oltre 50 anni missionario nelle Isole di Capo Verde dove ha realizzato scuole ed ospedali oltre ad avere favorito numerose attività imprenditoriali tra gli abitanti delle isole africane, tra queste la più importante un’azienda viti vinicola. Questa sua instancabile attività è propria degli scopi lionistici e per questa ragione come hanno sottolineato nei loro interventi il Presidente Giuseppe Fava, il Sindaco Valerio Oderda e il Coordinatore del LCIF Gian Costa quest’anno è stato consegnato il meritato riconoscimento a Padre Ottavio Fasano che nel ringraziare ha voluto lanciare una nuova sfida con il progetto “Sorella Africa”.

Nel passare le consegne il Presidente uscente Fava, dopo i ringraziamenti ai componenti del direttivo e ai soci per la preziosa collaborazione, ha fatto un bilancio dell’annata lionistica che, seppur disturbata pesantemente dalla pandemia di Covid – 19, è stata più che positiva. Quest’anno il Club ha sostenuto in modo particolare le famiglie racconigesi in difficoltà con l’ormai storico service “Il Lions adotta una bolletta” e con la distribuzione di generi alimentari. Per agevolare la didattica a distanza verso gli studenti meno abbienti sono stati acquistati 8 tablet e varie schede SIM consegnate all’Istituto Maurizio Eula di Racconigi, nella persona del Dirigente scolastico Prof. Luca Martini. Altri services sono stati attuati a favore dell’Asilo Ribotta, dei medici racconigesi dal titolo “Un piccolo pensiero e un grande Grazie ai medici racconigesi”: Infine nel mese di giugno si è istituito un services per premiare i tre studenti più meritevoli delle scuole Medie cittadine, un modo per premiare l’impegno, la meritocrazia e la dedizione allo studio. Nel complesso il Lions Club Racconigi per i vari services ha investito, nel corso dell’anno sociale, la somma totale di 10.344 €uro.

Nel suo intervento la nuova Presidente Silvia Ragona, che inizierà la sua dirigenza dal 1* luglio, ha confermato di voler continuare nelle attività intraprese e di avere in mente molte idee all’insegna del motto “WE SERVE”. Ha poi ufficializzato la composizione del nuovo Consiglio Direttivo 2021-2022 così composto: 1° Vice Presidente Luca Redigolo, 2° Vice Presidente Enzo Inglese, Cerimoniere Michele Tuninetti, Segretario Lorenzo Tosco, Tesoriere Giacomino Beltrando, Coordinatore LCIF di Club Giuseppe Fava, del Consiglio Direttivo fanno inoltre parte: Valerio Oderda, Antonio Sibona, Michele Tropini, Enrico Emanuelli, Domenico Giaccone, Emidio Martino e Luigi Bollino.

Nel corso della serata è stato consegnato il riconoscimento Melvin Jones al socio Past President 2020-2021 Aldo Mano.