Valle Maira, Terre d'Alte Emozioni: presentazione ufficiale per marchio e sito internet

La presentazione del marchio in ATL

"Qualcuno direbbe che in Valle Maira non c'è niente.

La modernità ci ha toccato di striscio. Non ci sono grandi alberghi ma l'antica arte dell'ospitalità occitana. Dove non c'è niente, c'è spazio, c'è silenzio e respiro".

Sarà per questo che la Valle Maira è la più apprezzata dai turisti stranieri.

Da questa consapevolezza, nel 2013, è nato il primo progetto del Consorzio Turistico Valle Maira.

Nel 2019 poi è iniziata la collaborazione con l'Unione Montana ed è stato stilato un master plan di marketing per creare un'identità unica e un marchio riconosciuto della valle. Oggi, lunedì 28 giugno, sono stati presentati ufficialmente nella sede Atl del Cuneese il nuovo sito internet e il nuovo marchio della Val Maira.

Il marchio "Valle Maira, Terre d'Alte Emozioni" (in inglese "Land of Wide Emotions") è accompagnato da un profilo montano stilizzato nei colori verde e magenta.

Il sito internet mantiene la url www.vallemaira.org ma è stato implementato con immagini e video. C'è la mappa interattiva con attività, attrazioni e ospitalità.

Mauro Bernardi, presidente Atl del Cuneese: "Unione Montana e Consorzio Turistico Valle Maira sono nuovi soci dell'Atl. Siamo molto orgogliosi perché la Val Maira è la più apprezzata dai turisti stranieri. Siete un esempio di efficienza".



Alessandro Agnese, assessore al Turismo Unione Montana Valle Maira: "Due anni fa è nata la collaborazione con il Consorzio Turistico. Allora abbiamo deciso di destinare la tassa di soggiorno a questo. Ora abbiamo un'immagine unica per tutta la valle e i suoi prodotti".



Giovanni Neyrone, presidente Consorzio Turistico Val Maira: "Questo è un lavoro di 2 anni che si conclude adesso. È un punto di partenza. Abbiamo puntato sull'innovazione. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto".



Valentina Scigliano, responsabile marketing Consorzio Turistico Val Maira:

"Sabato aprirà l'ufficio turistico a Marmora. Sia questo che quello di Acceglio saranno aperti 7 giorni su 7 nei mesi di luglio e agosto. A Dronero invece sarà aperto 5 giorni su 7. Confermata la Valle Maira Card con promozioni per turisti, tra cui la navetta gratuita alla Gardetta".



Tra gli eventi in calendario il "Valle Maira Occitan Trail", il primo trail della valle Maira organizzato il 2 ottobre.