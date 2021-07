Verduno, nella corte dedicata a Nuto Revelli una partecipata "Cena di Inizio Estate"

Anche quest’anno il Comune di Verduno, nel rispetto delle normative anti Covid, ha organizzato insieme alla Pro Loco la "Cena di Inizio Estate", andata in scena nella bella corte che dallo scorso anno ricorda la figura dello scrittore Nuto Revelli.



L’evento, voluto dalla nuova Amministrazione fin dal suo insediamento, due anni fa, riprende l'antica tradizione popolare, propria del mondo contadino, dei festeggiamenti per il solstizio d'estate. Passaggio dell’anno che, insieme a voglia di uscire e di stare insieme, porta con sé l'auspicio per i buoni frutti attesi dalla bella stagione e la preparazione della vendemmia, altro tradizionale momento di ritrovo per tanti altri paesi del vino che, come Verduno, da sempre festeggiano la raccolta dell'uva. In Italia i festeggiamenti per il solstizio si uniscono a quelli per San Giovanni Battista, santo rigeneratore che viene ricordato proprio il 24 giugno.



"Desideriamo mantenere, perpetuare e preservare le nostre radici", dichiara il primo cittadino di Verduno Marta Giovannini che, ringraziando particolarmente tutta la Pro loco guidata "dalle 'nostre due Antonelle" e i volontari della Protezione civile, sottolinea come "la memoria di un paese sia la più grande ricchezza che abbiamo da offrire. Per questo - continua il sindaco - è nostro compito preservarla, perché troppe cose si sono già perdute in facili business o in quella modernità chiassosa e omologante, uguale ovunque, che a ben vedere allontana proprio chi viene qui a cercare la poesia, la bellezza e anche la tranquillità di paesaggi riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità: insomma, quel turismo di qualità di cui tanto si parla e che, certamente, è un motore economico importante per tutti".