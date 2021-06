"Collaborazione costruttiva con la cittadinanza sui miasmi. Non c'è pericolo legionella derivante da Burgo" [FOTO E VIDEO]

Burgo apre le porte della sua storica fabbrica alla stampa. Lo fa per la prima volta dalla riconversione della linea nona avviata nel 2019.



L’implementazione del nuovo sistema, come specificato più volte in passato in diversi incontri pubblici, permette di produrre cartoncino rivolto soprattutto al mondo degli imballaggi (container board).



La produzione avviene in una formula circolare attraverso il riciclo di carta come ad Avezzano, in Abruzzo, dove è presente uno dei 12 stabilimenti Burgo Group (11 sono in Italia, 1 è in Belgio).



IN 10 ANNI DIMEZZATO IL 'PATINATO'



Non più, quindi, carta patinata visti i costi di materia prima (cellulosa) e l’esponenziale flessione di produzione della carta grafica, passata a livello nazionale dai 3,9 milioni di tonnellate del 2011 ai 2,2 milioni del 2020. Un mercato in 10 anni praticamente dimezzato.



A fronte, però - come ha spiegato nel corso della mattinata il direttore dello stabilimento Raffaele Marinucci – di una netta accelerazione della domanda di packaging passata da 5,6 a 6,4 milioni di tonnellate annue nello stesso arco temporale.

I VENT'ANNI DELLA "NONA"



La storia della linea nona è ventennale. Attivata nel 2001, a seguito di un grande investimento ha visto -proprio per il cambio di rotta del mercato della carta – un necessario cambiamento.



La PM9 “paper machine 9”, ora BM9, “board machine 9” produce cartoncino sfruttando un processo di riciclo. L’investimento ha avuto un costo di 60 milioni e può arrivare a produrre 500 tonnellate all’anno a pieno regime. In passato la PM9 aveva raggiunto il record mondiale di produzione nel minor tempo di carta.



"OCCUPAZIONE STABILE"



La riconversione arriva a seguito di una vertenza sindacale complicata con una crisi aperta dal 28 settembre 2017 quando la storica cartiera di Verzuolo – presente sul territorio dal 1905 – aveva comunicato l’intenzione di voler dismettere la “linea ottava” (produttrice di carta patinata) a partire da gennaio 2018.



Scelta che si è abbattuta su tutto un territorio a cui è seguita l’apertura qualche giorno dopo della procedura di licenziamento collettivo per 143 lavoratori operanti sulla linea discontinua e sull’intero indotto legato ad essa.



A seguito dell’accordo raggiunto sulla riconversione attualmente l’azienda occupa sulla linea nona tutti i 203 dipendenti interni sulla BM9. Oltre a 40 lavoratori esterni.



“Al momento non abbiamo ammortizzatori sociali attivi – ha spiegato Raffaele Marinucci – L’occupazione è stabile.”



ITALIA VIRTUOSA NEL RICICLO DI CARTA



“L’Italia rappresenta un paese virtuoso nella raccolta di carta da riciclo – ha spiegato il direttore Marinucci – Il tasso di raccolta è del 70% . 6,6 milioni di tonnellate annue. Il 50 per cento dell’arrivo di carta riciclata alla Burgo di Verzuolo arriva da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulloica ndr), l’altra metà da privati. La realizzazione di questo processo produttivo a parità di volumi impatta per il 39% in meno di energia elettrica e termica cin una riduzione del 45% delle polveri, del 34% dei composti organici volanti e un azzeramento degli ossidi di azoto. Inoltre riduce del 50% il consumo di acqua nel processo produttivo.”



30 'SENTINELLE' PER I MIASMI: "COLLABORAZIONE CON CITTADINANZA"



Sui miasmi l’azienda ha sottolineato la volontà di affrontare le segnalazioni della cittadinanza proseguendo gli approfondimenti tecnici per accertare la presenza di potenziali fonti odorigene correlate al ciclo produttivo. Sono state individuate 30 “sentinelle” sul territorio che per un periodo di 3 mesi (indicativamente dal 1 luglio al 1 settembre) “mapperanno” attraverso un dossier fornito dalla regione dove si manifesteranno i casi di molestie olfattive sul territorio comunale secondo quanto stabilito dal tavolo tecnico.



“Molti episodi potrebbero essere legati a fenomeni metereologici come la direzione del vento – ha sottolineato l’azienda - Sarà allestita una centralina Arpa che servirà per correlare gli spostamenti d’aria alle segnalazioni di miasmi.”



"NESSUN CASO LEGIONELLA"



E infine sul “caso legionella” l’azienda specifica che “l’unica via di infezione sono le vie aeree (quindi tramite aerosol dell’acqua ndr), non l’ingerimento. Le torri evaporative sono lontane dalle abitazoni, come accertato dall’AslCn1. Come molte realtà industriali anche Burgo adotta il protocollo sulle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. Protocollo già presente prima della riconversione. E’ disponibile uno specifico documento di valutazione del rischio legionellosi. Gli impianti del sito di Verzuolo sono sottoposti ad un programma di dosaggio e controllo al fine di neutralizzare il rischio che possa essere favorito lo sviluppo microbico. Inoltre non si sono mai registrati casi di legionella in azienda. Qualora ci fosse stato un problema anche le autorità sanitarie lo avrebbero individuato.”



RESTA IL NODO VIABILITA'



Il nodo ancora aperto rimane il tema viabilità. Come ha sottolineato il professor Livio Berardo, presente all’incontro tra stampa e azienda “L’azienda è nata nel 1905 e la viabilità è rimasta pressochè la stessa”.



Un nodo su cui si è tenuto circa una settimana fa un incontro in video conferenza tra comune di Verzuolo, l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi e il vicepresidente della Provincia Flavio Manavella.



Nel video l'intervista al direttore dello stabilimento Raffaele Marinucci e alla direttrice di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio con alcune immagini del sopralluogo alla nuova linea produttiva.



SERVIZIO DI DANIELE CAPONNETTO





L'azienda incontrerà in un incontro pubblico la cittadinanza giovedì 1° luglio alle 20,30 davanti allo stabilimento.