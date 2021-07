La Festa d’Estate a Villa Di Verzuolo da venerdì 2 a domenica 4 Luglio

Sarà Miss Italia e la verve di Andrea Caponnetto la ciliegina sulla torta del weekend di Festa d’Estate di Verzuolo, la kermesse organizzata dalla Pro loco della Villa per riportare, pur con tutte le accortezze previste, la gente in piazza e offrire tre giorni di spettacolo e gusto nel magico contesto del borgo antico di Verzuolo.

Il calendario dei festeggiamenti si apre venerdì e si conclude domenica sera. Tutte le sere e anche la domenica a pranzo la Pro Villa ha organizzato anche un interessante menu gastronomico, con le ravioles della valle Vairata grandi protagoniste.

Ravioles superstar a tavola

La tradizione delle ravioles, che si tramanda, con una certa gelosia, da generazioni nelle famiglie valligiane, ha trovato da una decina di anni una “casa” a Verzuolo, dove si celebra annualmente d’estate il piatto tipico. La Pro loco è stata abile in questi anni ad abbinare agli appuntamenti del gusto una serie di spettacoli pensati per tutte le età. Vediamo quelli di quest’anno.

Gli appuntamenti gastronomici

Venerdì 2 luglio si comincia con la Cena Fredda a base di salame crudo e cotto, vitello tonnato, pasta fredda, carpaccio di bresaola con frittata, formaggio, panna, cotta e acqua comprese (costo 13 euro). Maxi schermo per seguire la partita Italia-Belgio.

Sabato, dalle 20, Cena dell Ravioles con affettato, insalata russa, ravioles valle Varaita, salssiccia con patate, fotmaggio e bunet, acqua compresa a 16 euro (10 per i bambini fino a 10 anni).

Anche la domenica, sia a pranzo sia a cena le ravioles saranno protagoniste, con apertura dello stand gastronomico dalle 12,30 e alle 20 (affettato, insalata russa, ravioles, salsiccia con patate, formaggio creme caramel).

Importante, le prenotazioni per i pasti si ricevono entro il primo luglio presso “El mercà d’la Vila” (0175-86242) e gastronomia “Sale e pepe” (017585716). I tavoli sono da massimo 6 persone, come previsto dal Dcpm in materia di sicurezza sanitaria.

Per tutta la manifestazione funzionerà il servizio bar a cura della Proloco. Info: 329-2169741.

Gli spettacoli del weekend

Ad aprire in musica la festa d’Estata venerdì 2 luglio sarà il Ferruccio Fusetti Acoustic Power trio, che proporrà un repertorio di musica d’ascolto Anni ’70, 80, 90 e non solo.

Sabato sera, 3 luglio, presso l’ala di via Castello, le più affascinanti ragazze piemontesi si daranno battaglia sul red carpet allestito per l’occasione nel borgo antico per una delle selezioni provinciali del concorso di bellezza più prestigioso d’Italia. A fine gara sarà anche incoronata Miss Villa di Verzuolo. La prima classificata della serata staccherà automaticamente il pass per la finale regionale di Miss Italia, trampolino di lancio per le nazionali che, dopo l’esperimento virtuale dello scorso anno (che ha visto trionfare Martina Sambucini), è tornato “in presenza” e a fine estate incornerà al più incantevole del Belpaese.

Si prevedono in passerella alla Villa una quindicina di splendide ragazze provenienti da tutto il Nord-Ovest, e selezionate nei mesi scorsi mesi nell’infaticabile tour dell’agente regionale del concorso Vito Buonfine.

Come già avvenne nel 2017, quando Miss Italia fu di casa al borgo antico, oltre alle tre uscite ufficiali per gli occhi della giuria e del pubblico, spettacoli, esibizioni canore e giochi a premi per il pubblico intramezzeranno la serata. Lo show-man Caponnetto ha invitato ad animare il red carpet tra le sfilate i giovani ballerini della Imperial Dream Team coordinati dal loro coach Eros Ghio, portacolori cuneesi ai Campionati italiani di Danza sportiva e il duo di coreografe Desideré&Valentina. Presenteranno esibizioni di breakdance, danze latino-americane, sincro, hip hop e heels (una nuova disciplina simile alla dancehall ma sui tacchi). Per le esibizioni dal vivo si alterneranno sul palco il promettente cantante e autore braidese Nick Rocca (già vincitore del Microfono di Legno di Brossasco) e Lidia Palma, voce verzuolese protagonista di diversi concorsi canori locali.

Domenica 4 luglio sarà la giornata clou della Festa d’Estate, con intrattenimenti dal mattino alla sera.

Dalle 10 in via Castello e piazza Buttini i piccoli e le famiglie potranno sbizzarrirsi partecipando al Micro - circo “La piazza dei balocchi”, iniziativa che permetterà di scoprire i giochi di ieri e di oggi e di riappropriarsi del piacere di stare insieme. I piccoli in particolare, potranno partecipare al laboratorio per bambini a cura della ludoteca Mago Merlino di Manta.

Per gli appassionati di arte in tutte le sue forme saranno visitabili le mostre di sculture in legno “Paesi dalle radici al cielo” di Rodolfo Ferraris con la possibilità di vedere la creazione di un’opera “dal vivo” e la mostra di pittura “Emozioni su tela” di Barbara Bellotto, che terrà anche dimostrazioni in loco e di altri artisti che esporranno le loro opere.

Gli amanti della fotografia potranno gustare, sempre nel centro storico, le mostre “Con i miei occhi” (a cura dell’associazione L’Airone di Manta) e “La bellezza delle nostre valli” (a cura di Fabio Isoardi / Isofoto), oltre ad avere la possibilità di votare le foto e i pensieri di “Un’immagine, una frase per Verzuolo”, il nuovo concorso fotografico

Alle 10 a palazzo Drago momento musicale offerto dagli allievi del Centro di formazione artistica e musicale di Verzuolo. Alle 11 e alle 16 presso l’antica parrocchiale della Villa un concerto per voce (Serena Moine) e arpa (Marta Brezzo) sempre a cura della Scuola Cfam. Il concerto è gratuito e seguirà la visita alla chiesa con le guide dell’Associazione Culturale Verzuolese. L’Acv esporrà e racconterà ai presenti anche la storia e le curiosità delle riproduzioni delle pergamene dantesche rinvenute nella biblioteca comunale.

Alle 11 e alle 15 a palazzo Drago letture in biblioteca per la scuola primaria.

Alle 15 musica da ascolto con Paolo, Alberto e la band in via Castello.

Alle 17 a palazzo Drago premiazione del concorso “Logo dantesco” delle scuole verzuolesi

Alle 18 presentazione del progetto “Questione di etichetta” nato dalla collaborazione tra l’associazione L’Airone e la cantina vitivinicola L’Autin di Barge, cui seguirà degustazione di vini.

La domenica sera sarà dedicata alla magia con lo spettacolo magico “La porta della magia”, con Madame Zorà e Beppe Brondino, artisti finalisti di Italia’s got tanelent 2013 e Carlo Astolfi, il mago delle bolle di sapone. Durante la serata si terrà la premiazione del concorso “Un’immagine una frase per Verzuolo” e saranno distribuiti i riconoscimenti agli atleti e alle squadre verzuolesi distintisi per i risultati sportivi nell’ultimo anno.

Il Concorso Fotografico

In occasione dei festeggiamenti di inizio luglio è stata organizzata anche un’iniziativa inedita: un contest fotografico dal titolo “Un’immagine, una frase per Verzuolo”. Un’iniziativa pensata per portare alla ribalta gli scorci più belli del paese approfittando della curiosità dei fotografi e degli appassionati e della viralità che queste possono trovare sui social.

Come partecipare?

Inquadrando un QR code nelle cartoline distribuite in paese si accede ad una sezione del sito della Pro loco in cui procedere, attraverso due passaggi, al caricamento dell’immagine, iscrivendosi automaticamente al concorso. Nella prima sezione di compilano i campi di registrazione, con nome, cognome e motivo per cui si è scelto un certo soggetto, geolocalizzandolo. Quindi si scatta la foto, verticale dove sia ben visibile il monumento, lo scorcio o il particolare che si vuole rendere protagonista. Verrà creata una mappa delle immagini scattate che saranno valutate domenica da una giuria popolare e premiate nella serata conclusiva dei festeggiamenti.