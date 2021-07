Sabato 3 luglio nuova apertura “Odette estetica”

Ci siamo: sabato 3 luglio Natascha Papa aprirà il suo centro “Odette estetica” per donna e uomo a Cervasca, nella centralissima via Roma 26.

Da lunedì si potranno prenotare diversi tipi di trattamenti viso e corpo specifici e personalizzati per ogni tipo di persona e per ogni tipologia di pelle; i massaggi rilassanti, decontratturanti, dimagranti, estetici, ecc ... oppure i classici servizi di estetica di base quali manicure, pedicure, trucco base e per spose, smalto semipermanente e ricostruzione unghie, e tanti altri servizi.

“Sono emozionata, in queste settimane ho lavorato duramente per avviare la mia nuova attività e adesso sono pronta! Molte persone mi hanno già telefonato per chiedermi informazioni e per prenotare a partire da lunedì prossimo, i loro trattamenti personalizzati.” ci racconta Natasha “Tutto è stato curato nel dettaglio, dai colori delle cabine, ai prodotti naturali che mi accompagneranno in questa mia nuova esperienza di vita, agli arredi, all’attrezzatura moderna e di ultima generazione che mi permetterà di lavorare molto bene!”

Natasha propone una linea cosmetica professionale e ampia adatta ad ogni esigenza della cliente. Sono prodotti ricchi di principi attivi e funzionali, per dare il miglior risultato alla cliente, con delle piacevoli profumazioni. Dalle creme viso (antiage, idratanti, pelli impure, delicate ecc..) alle creme per il corpo (drenanti, rassodanti, riducenti, ecc..).

Per ogni persona ci sarà una consulenza gratuita che determinerà la scelta del prodotto più indicato per ogni tipo di pelle e/o inestetismo.

Alla linea cosmetica si potrà accompagnare un'apparecchiatura che prevedrà un metodo specifico, al fine di soddisfare il/la cliente. Dal drenaggio alla tonificazione per il corpo e per il viso: un'idratazione profonda e antiage.





L’inaugurazione, nel pieno rispetto delle attuali normative di sicurezza e prevenzione anti covid, avverrà sabato 3 luglio dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Si consiglia la prenotazione della propria visita al centro estetico chiamando direttamente Natasha al numero 350-910.7351 oppure scrivendo una e-mail a natasha.papa@icloud.com

Ad inizio luglio verranno attivate le pagine Facebook e Instagram così da poter informare la clientela sui trattamenti, prodotti, e tante belle e interessanti novità per i propri clienti.





“Odette estetica” - via Roma 26 - 12010 Cervasca (CN)

Telefono 350-910.7351 (anche WhatsApp)

E-mail natasha.papa@icloud.com