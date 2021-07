A Cherasco lo spettacolo “Il Sentiero Del Bacio”

“Il Sentiero Del Bacio” è uno Spettacolo Itinerante Artistico che si terrà a Cherasco il 24 Luglio, a conclusione del Laboratorio ESTATE in-Arte che avrà luogo presso la sede dell’a.s.d Danzarte Cherasco dal 5 luglio al 23 luglio 2021.



Il Sentiero del Bacio è’ uno spettacolo gratuito che si divide in tre momenti:



Ore 16:00 Passeggiata Artistica (1,2km circa) lungo il Sentiero del Bacio (Rio Crosio) con partenza dal Viale della Sibla a Cherasco.



Il pubblico verrà diviso a gruppi a scadenza di 20 minuti uno dall’altro e verrà accompagnato lungo il sentiero, alla scoperta dell’aspetto geologico del territorio. S’immergerà nell’Arte e nell’Emozioni che verranno ricreate dai bambini dai 3 ai 14 anni attraverso brevi spettacoli di Teatro , Musica e d’Istallazioni Artistiche.



La magia non mancherà!! Prenotazione obbligatoria al 0172.427050.



Si consiglia abbigliamento comodo e repellente zanzare .



Momento Ristoro (a pagamento) dopo la Passeggiata Artistica ogni gruppo avrà la possibilità di ristorarsi negli Stand con il Bar Mille Voglie, con la Gelateria Strada e con la Vineria DiVin.



Spettacolo Finale che si terrà davanti all’ Arco del Belvedere dove i bambini che hanno partecipato al progetto ESTATE in-Arte 2021 metteranno in scena uno spettacolo dove l’Arte, la Danza, la Musica e il Teatro si fonderanno come un intreccio di mani portando alla luce le Emozioni e l’aspetto Geologico del territorio cheraschese.



Il progetto ESTATE in-Arte e lo spettacolo Il Sentiero del Bacio è stato ideato da Cristina Surace, direttrice artistica dell’asd Danzarte Cherasco per gli allievi della asd Danzarte Cherasco.



L’idea nasce dalla volontà di contribuire a rafforzare una comunità inclusiva, educante e accessibile, a favorire la riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali, educative, culturali, di genere; attraverso i laboratori di Arte ,Danza ,Musica ,Teatro e alla scoperta del territorio.



Il progetto è creato con la collaborazione di Maurizio Avagnina(rep. Musica) Cristina Cavallotto(rep. Teatro), Cecilia Lucci (rep. Musica), Chiara Verzillo (rep. Danza Classica) , Giorgia Bogetti (resp. Animatrici), Arianna Abrate (vice-responsabile Progetto Estate in-Arte e rep. Arte), Cristina Surace (Ideatrice/Responsabile Prog-Estate in-Arte, rep.Danza Moderna) Elisa Fiorini (Direttrice asd Danzarte Cherasco).



Un ringraziamento speciale al Ufficio Turistico di Cherasco, alle Volontarie asd Danzarte Cherasco , a Sergio Barbero, Diego Lanzardo , Bruno Tibaldi , Sara Matteodo e all’associazione culturale Eureka.



Il progetto Estate in-Arte e lo Spettacolo Il Sentiero del Bacio è sostenuto dalla Fondazione CRC , dall’Associazione Cherasco Cultura e patrocinato dal Comune di Cherasco.