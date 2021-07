A Cuneo torna l'appuntamento con lo shopping sotto le stelle nei giovedì di luglio

Torna anche in questo 2021 un appuntamento tradizionale delle estati cuneesi, che si ripete da anni. Lo shopping del giovedì sera nel mese di luglio, con l'avvio dei saldi estivi. I saldi inizieranno il 3 luglio, mentre i giovedì di shopping prenderanno il via l'8, per poi ripetersi il 15, il 22 e il 29 luglio.

Bar aperti, passeggiate e la possibilità, soprattutto per chi lavora tutto il giorno, di dedicarsi agli acquisti. L'iniziativa è organizzata da Confcommercio con We Cuneo e con il Comune.

Non ci saranno eventi collaterali, concerti o spettacoli, ma lo shopping sarà abbinato ad un concorso che vede coinvolto l'aeroporto di Cuneo. Cosa si vince? Voli.

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente il prossimo venerdì 2 luglio presso la sede di Confcommercio.

Ed ecco che Confcommercio sta organizzando gli appuntamenti del giovedì sera, che prenderanno il via a luglio per proseguire anche in agosto, quando inizieranno ufficialmente i saldi, posticipati di un mese a causa del coronavirus.