A Saluzzo partono i saldi e iniziano le aperture serali dei negozi

Iniziano i saldi estivi e sabato 3 come i giovedì 8, 15 e 22 di luglio i negozi saranno aperti per lo “Shopping Night”.

La manifestazione, organizzata dal Centro commerciale naturale con il patrocinio del Comune, dopo il grande successo del progetto "Ccn a tavola” e la presentazione del “Ccn network” di collegamento tra turismo e commercio, propone come in anni passati le aperture serali il giovedì, oltre alla data di inizio dei saldi estivi, sabato.

"L'adesione è un segno della fiducia riposta nell’associazione - commenta Massimo Rea, presidente del Ccn (250 iscritti). Rispetto all’anno scorso abbiamo deciso di ritornare a proporre il giovedì sera anziché il venerdì, per raccogliere anche quel bacino di utenti che trascorrono il fine settimana fuori città".

Tra le date di aperture Rea evidenzia l’importanza di giovedì 22 luglio, quando Saluzzo sarà invasa dagli atleti e supporter della “100 miglia del Monviso” provenienti da tutta Europa per la gara podistica che attraversa le vallate attorno al Re di Pietra.

“Sono contento – conclude con soddisfazione – che finalmente si possa ritornare alla normalità di una vita fatta di piccole e quotidiane cose di cui ci eravamo dimenticati. Mai come in questo momento è importante dare fiducia al commercio locale".

Francesca Neberti assessore alle attività produttive del Comune di Saluzzo: "Una città viva, illuminata dai negozi aperti, favolosamente invasa di dehors, è la meta irrinunciabile per chiunque ami Saluzzo. I giovedì sera di luglio, accompagnati dallo shopping sotto le stelle, sono un appuntamento ormai consolidato per la città e sicuramente uno degli eventi commercialmente più interessanti. Grazie quindi a tutti i commercianti che anche quest’anno hanno deciso di organizzare le aperture serali durante il mese di luglio".

La manifestazione è organizzata in tutta sicurezza, come previsto dalle regole anti- Covid.