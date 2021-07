Il 'Nuovi Mondi' Festival vi aspetta mercoledì 30 giugno alle 21.30 a Valloriate per la proiezione del film 'Drommeland'

Mercoledì 30 giugno alle 21.30 nel comune di Valloriate/Campo Base si terrà la proiezione del Film 'Drommeland' in concorso per la sezione 'Landscape' al 'Nuovi Mondi' Festival.

Fuggito dalla società per una vita da eremita in una piccola baita di legno sulle montagne norvegesi, con il suo cavallo Lettir come unico compagno, il sessantenne Nils condivide online la sua vita da sogno. Nonostante il tentativo di distanziarsi dal mondo, Nils ha portato con sé il suo smartphone e deve cercare di trovare un equilibrio tra la natura, sé stesso e la sua famiglia.

Info e prenotazioni:

CAUSA COVID PER PARTECIPARE AGLI APPUNTAMENTI È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

www.nuovimondifestival.it • info@nuovimondifestival.it

Silvia Bongiovanni 339.5942570, Fabio Gianotti 333.2969262