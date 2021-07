La cooperativa EmotionAlp lancia il primo contest musicale della Valle Grana

La cooperativa EmotionAlp, gestore del centro sportivo di Pradleves lancia un invito rivolto ai gruppi emergenti, a chi vuole suonare oltre le mura di casa, del garage o della cantina.

"Vi invitiamo al primo contest musicale della Valle Grana, nato per far risuonare la musica tra le nostre montagne nelle serate estive.

A luglio, di venerdì sera, sarete chiamati ad esibirvi di fronte al pubblico, e ad una giuria!

Al primo gruppo classificato verrà offerto il cachet per uno spettacolo tutto suo, presso la nostra struttura o durante una manifestazione Valle Grana.

Avete tempo fino a domenica 4 luglio per iscrivervi! Noi vi aspettiamo per tornare a far suonare la musica tra le nostre montagne!"

Prima data: 9 luglio. Per tutte le informazioni necessarie: info.emotionalp@gmail.com

Regolamento: https://docs.google.com/document/d/1tZD1C6BApkvw8VtJ9NTpIgeZZS3v-ViYgCrCC5a8FFo/edit?fbclid=IwAR1Rl_XqGqr8uhg-Qbsseg6AIz2UL-bQrojDch5mbUTNAt_NMpKM5vGbmzU