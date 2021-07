L'Anima Festival annuncia Annalisa, in concerto a Cervere il prossimo 5 agosto

Anima Festival non si ferma. I fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, ideatori dell’amatissima kermesse, annunciano un’estate ricca di eventi e di grandi ospiti. I nomi sono tanti e spaziano dalla musica al cabaret. Quali sono gli artisti pronti a calcare il palco dell’Anfiteatro dell’Anima, sospeso tra terra e cielo e immerso in uno scenario mozzafiato?

Iniziamo dall’ultimo nome annunciato: il 5 agosto ci sarà Annalisa, una produzione Wake Up in collaborazione con Anima Festival.

Giovanissima, può già vantare tanti straordinari successi: 7 album all’attivo, 11 dischi di Platino, 12 dischi d’oro e più di 500 milioni di visualizzazioni dei video. Annalisa sarà all’Anfiteatro dell’Anima con Nuda 10 Open Air, il tour che la vedrà protagonista di una serata emozionante.

Sul palco, oltre ai suoi successi più noti, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di Nuda10, nuova versione dell’album Nuda. Ma gli eventi targati Anima Festival inizieranno già la prossima settimana.

Il 6 luglio a Cervere tornerà Antonello Venditti. Il cantautore romano, che già nel 2019 aveva stregato il pubblico sempre da quel palco, torna con ”Unplugged Special 2021’’, accompagnando gli spettatori in un viaggio tra i brani entrati nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventati senza tempo.

Il 9 luglio un altro grandissimo artista, anche lui protagonista indiscusso di decenni di musica e cantautorato. Parliamo di Francesco De Gregori, che sarà all’Anima Festival con “DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS”. Un viaggio tra i suoi brani più amati, che toccherà le più belle latino italiane, iniziando proprio dalla tappa di Cervere.

Il 14 luglio all’Anfiteatro dell’Anima ci sarà la rocker per eccellenza: Gianna Nannini. Piano e forte, dolcezza e energia: Gianna Nannini torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album "La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte....

Del mio meglio... Anche se il dubbio amletico resta: ma del meglio per chi? Per me? Per il pubblico? Per gli addetti ai lavori? Poi mi sono venute in mente le parole del mio babbo, che mi diceva sempre: Giuseppe se vuoi rendermi fiero, fai sempre del tuo meglio. Così ho capito. Questo doveva essere semplicemente "Del mio meglio" Sarà la comicità del romagnolo doc Giuseppe Giacobazzi a tenere banco all’Anfiteatro dell’Anima il prossimo 12 luglio alle 21.00.

E’ stato uno dei comici di punta di Zelig e torna in tour in questa estate italiana con "Del mio meglio”, spettacolo della durata di un ora e mezza, composto da cavalli di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubblico possa riascoltare i "pezzi di cabaret" che più ha amato in questi anni. Biglietti da 32 a 45 euro

Serata di risate assicurate anche il 19 luglio: spazio al cabaret e alle verve di Andrea Pucci, che sarà all’Anima Festival con il suo one-man show “Il meglio di”. Un work in progress in cui il cabarettista ripercorrerà tanti degli sketch che lo hanno reso famoso. I biglietti sono già in vendita: costo dai 44 ai 57,50 euro.

Continua anche in questo 2021 la collaborazione con il Comune di Fossano: qui l’Anima Festival porterà ‘Gigante Live’ di Piero Pelù, in programma il prossimo 7 agosto in piazza Castello; al momento si tratta dell’unica data piemontese. La presenza del rocker nella città degli Acaja era già prevista lo scorso 9 luglio 2020, successivamente cancellata causa Covid.

A Fossano annunciato anche un altro ospite amatissimo, che ha segnato gli anni ’90 di tutti gli italiani. Parliamo di Max Pezzali, che con gli 883 ha scritto la storia di un'intera generazione. L’artista di “Hanno ucciso l’uomo ragno” suonerà nella splendida piazza Castello sabato 18 e domenica 19 settembre. Una data doppia, che si preannuncia da tutto esaurito.

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne per tutti gli spettacoli.

Non solo musica all’Anfiteatro dell’Anima, ma anche Street Food.Nelle serate degli eventi, il Villaggio del Gusto accoglierà il pubblico dalle h. 18.00 con ingresso libero. Gli spettacoli invece saranno accessibili solo a chi sarà munito di tiket, acquistabile anche in loco.

Si ringraziano i numerosi sostenitori del Festival: Regione Piemonte, Comune di Cervere, Comune di Fossano, ATL, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Banca CRS.

Un grazie anche agli sponsor: Heineken, Unogas, Sedamyl, Eurotec, Firad, Partesa, ME Costruzioni Meccaniche, Cubar, Beni di Batasiolo, Biraghi, Damiano, S. Bernardo, Banca Mediolanum, Sicurezza Stark, Gruppo AIP; OMC Graglia, Generali, Le Fattorie Fiandino, Publitalia ’80, Ortofruit Italia, Whimstore Cuneo, Cuneo Airport, La biscotteria bagnolese.

