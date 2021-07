Sabato e domenica Notti d’Argento buschesi

Il cineclub Méliès, nell’ambito delle Notti Bianche, ospiterà al cinema Lux una maratona dedicata al maestro del brivido Dario Argento, il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico di fama internazionale, che ha dato vita a pellicole memorabili entrate nella storia del cinema e nell’immaginario collettivo.

Le “Notti d’Argento” buschesi incominciano venerdì 2 luglio alle ore 24, con la proiezione di “L’uccello dalle piume di cristallo”; la maratona proseguirà con “Il gatto a nove code” sabato 3 luglio alle 2.30 e “Quattro mosche di velluto grigio” sabato 3 luglio alle 5.

L’evento continuerà con “Profondo rosso” sabato 3 luglio alle 21.30, “Suspiria” sabato 3 luglio alle 24, “Inferno” domenica 4 luglio alle 2.30 e “Tenebre” domenica 4 luglio ore 5.

Per l’occasione il Lux sarà bardato a tema, con un blood carpet e illuminazione dedicata all’ingresso, buio in sala per tutto il periodo della kermesse, musica dei Goblin e materiale da collezione (locandine, fotobuste e manifesti) delle pellicole proposte presenti nel foyer.

Il circolo sarà presente durante le ore di proiezione e offrirà agli spettatori vino rosso (spettacolo delle 21.30), caffè e paste di meliga (spettacoli notturni), colazione (spettacoli delle 5).

Doppia modalità di ingresso: abbonamento 24 ore a 5 euro (comprendente i primi quattro spettacoli) e abbonamento 48 ore a 10 euro (comprensivo dei sette spettacoli).

Evento in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano e nel rispetto delle norme anti diffusione del contagio Covid19.

Info: 349.1817658 o direttivo@cineclubmelies.it

Notti Bianche del cinema 2021

Una festa che mette al centro la magia e l’atmosfera unica del grande schermo, in sala o nelle arene, e il rapporto tra partecipazione e sicurezza, cultura e cittadinanza attiva, con un programma di eventi speciali, riscoperte e nuove uscite, coinvolgendo tutte le professionalità del cinema: registi, artisti, interpreti, sceneggiatori, giornalisti, critici, curatori di festival, uniti per la ripartenza.

Un grande evento culturale pensato per recuperare gli spazi perduti, quelli del tempo libero e della socializzazione, del pensiero e del divertimento; 48 ore di proiezioni che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20 in tutta Italia per concludersi il 4 luglio alla stessa ora e che coinvolgeranno 70 sale e arene cinematografiche a Milano, Bologna, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Venezia con un calendario condiviso e connesso in continuo aggiornamento.

Questo è il concept delle Notti Bianche del cinema 2021, ideate e curate da Alice nella Città, nell’ambito del progetto #soloalcinema, realizzate in collaborazione con Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, U.N.I.T.A., 100autori, ANAC, UECI, CNA Cinema e Audiovisivo, SNGCI con i Nastri d’Argento, FICE, ACEC, AFIC, doc/it, Fondazione Cinema per Roma e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Roma e il supporto di Regione Lazio, della Italian Film Commissions, della Camera di Commercio di Roma e partner come Terna S.p.A. e TIMVISION.

Madrina dell’evento nazionale Monica Bellucci che ha dichiarato: “Sono felice di supportare le Notti Bianche del cinema, 48 ore di proiezioni in tutta Italia per recuperare il tempo perso e riscoprire la bellezza della visione sul grande schermo”.

Esercenti, associazioni, scuole di cinema, cineteche e festival contribuiranno a far vivere, diffondere e amplificare, anche in forme inedite, i programmi che accoglieranno non solo le nuove uscite, ma anche eventi e proiezioni speciali, organizzati e promossi direttamente dagli esercenti del territorio, seguendo le linee della loro identità.