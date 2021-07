Cinque contagi, nessun decesso e 15 guariti nelle ultime 24 ore in provincia

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 14.942 tamponi eseguiti, di cui 8.304 antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 18 (58,1%).



I casi sono così ripartiti: 17 screening, 10 contatti di caso, 4 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 29 popolazione generale.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.922 così suddivisi su base provinciale:





29.591 Alessandria

17.495 Asti

11.529 Biella

52.943 Cuneo (+ 5 rispetto a ieri quando erano 52.938)

28.262 Novara

196.386 Torino

13.740 Vercelli

12.979 Verbano-Cusio-Ossola

1.502 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

2.495 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (invariati rispetto a ieri).



I ricoverati non in terapia intensiva sono 162 (- 2 rispetto a ieri).



Le persone in isolamento domiciliare sono 724.



I tamponi diagnostici finora processati sono 5.411.615 (+ 14.942 rispetto a ieri), di cui 1.766.021 risultati negativi.





I DECESSI RESTANO 11.696



Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, 0 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:





1.566 Alessandria

713 Asti

432 Biella

1.454 Cuneo (invariati)

943 Novara

5.590 Torino

525 Vercelli

373 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



354.326 GUARITI



I pazienti guariti sono complessivamente 354.326 (+124 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:





27.941 Alessandria

16.752 Asti

11.034 Biella

51.415 Cuneo (+10 rispetto a ieri quando erano 51.405)

27.269 Novara

190.301 Torino

13.168 Vercelli

12.592 Verbano-Cusio-Ossola

1.436 extraregione e 2.418 in fase di definizione.

40.009 VACCINI IN PIEMONTE



Sono 40.009 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 20.570 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 8.407 i 16-29enni, 4.549 i trentenni, 4.164 i quarantenni, 5.036 i cinquantenni, 4.602 i sessantenni, 8.496 i settantenni, 1.102 gli estremamente vulnerabili e 399 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.641.181 dosi (di cui 1.223.795 come seconde), corrispondenti al 92,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte.



IL 2 LUGLIO OPEN NIGHT A TORINO



Nuova Open night per gli over18 da tutto il Piemonte: si terrà venerdì 2 luglio dalle ore 20 alle ore 24 nel centro vaccinale della Fondazione Compagnia di San Paolo, in via Gorizia a Torino. Prenotazioni dalle ore 9 di giovedì 1° luglio su www.ilPiemontetivaccina.it