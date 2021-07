Covid e malattie vascolari: i rischi spiegati dal professor Giuseppe Speziale

La rivista scientifica European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (EJVES) ha pubblicato uno studio che sottolinea l’impatto del Covid anche su quei pazienti che necessitano un intervento di chirurgia vascolare. Secondo l’analisi, infatti, le malattie vascolari hanno fatto registrare un aumento della mortalità 7,6 volte superiore a quella dei non contagiati. I più colpiti sono stati gli over 80 e chi presentava una polmonite correlata al Covid. Per quel che riguarda le complicazioni post operatorie (in primis le trombosi delle arterie degli arti inferiori) nei pazienti positivi all’infezione, invece, sono state 4,5 volte superiori.

Il coronavirus quindi danneggia il sistema vascolare, facendo accrescere il rischio di complicanze e di mortalità. In Italia una larga fetta di popolazione, tra il 12% e il 14%, soffre di patologie vascolari come ischemie, trombosi acute, aneurismi aortici. Si tratta soprattutto di over 75 (quasi il 90%) e rappresentano la principale causa di decesso nel nostro Paese (intorno al 36% del totale, secondo i dati Istat).

Inoltre, secondo uno studio della Società italiana di cardiologia interventista, un cardiopatico su due non si è presentato alle visite di controllo per paura del contagio durante la pandemia.

Lo sa bene il professor Giuseppe Speziale, cardiochirurgo di fama internazionale, autore di oltre 6 mila interventi, tra cui oltre mille di chirurgia mininvasiva mitralica isolata.

Professor Speziale, qual è la reale diffusione delle patologie valvolari in Italia?

“Le patologie valvolari sono assai frequenti, anzi, possono essere considerate le malattie cardiache più frequenti nel nostro Paese. Se ne parla poco, rispetto a eventi traumatici come l’infarto, è perché nel caso delle patologie valvolari manca il carattere dell’urgenza. Così – sottolinea Giuseppe Speziale – molti di coloro che sono a rischio non si sottopongono a controlli periodici, e questo può avere conseguenza assai serie. Il Covid ha causato oltre 100 mila morti, ma in Italia ogni anno abbiamo circa 250 mila decessi per malattie cardiovascolari, molti dei quali per malattie valvolari”.

Il grande problema sembra essere riconoscere le malattie valvolari: come farlo?

“È un problema comune ad altre gravi patologie di natura diversa. Non sempre si possono identificare sintomi: sarebbe bene migliorare le campagne di prevenzione”.

Ha alle spalle oltre 6 mila interventi, tra cui un migliaio di chirurgia mininvasiva: cosa è cambiato nel corso degli anni?

“La cardiochirurgia negli ultimi 20 anni è stata stravolta da uno sviluppo tecnologico e dal conseguente sviluppo tecnico. Alcune innovazioni per esempio hanno inciso sulle diagnosi: oggi possiamo riconoscere diverse patologie con grande anticipo rispetto al passato. Ma la rivoluzione è stata rappresentata dalle tecniche mininvasive. In chirurgia mitralica questo ha significato una differenza enorme. Anche a livello psicologico per il paziente cambia tutto: una persona che si appresta a subire un intervento mininvasivo parte da una posizione completamente diversa, affronta il momento con un approccio molto più positivo”.

Giuseppe Speziale, lei è vicepresidente di GVM Care & Research, un gruppo ospedaliero che ha varie sedi: è il suo punto di forza?

“GVM Care & Research è un gruppo ospedaliero italiano presente in 10 regioni, oltre a 4 nazioni: si tratta di un qualcosa di unico. Ci si sente parte di un unico ospedale, italiano ma internazionale nelle esperienze, senza barriere o stereotipi. Mettiamo al centro il sistema Paese, ma soprattutto il paziente, che può fattivamente essere curato e seguito vicino a casa sua”.