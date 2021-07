Da sabato 3 luglio riparte la Seggiovia Estiva di Pian Munè di Paesana. Le sue aperture per l’estate 2021 saranno così calendarizzate: tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni di agosto, i primi tre sabati e domeniche di settembre, vale a dire sino a domenica 19.

La seggiovia parte da quota 1535 metri dove si lascia la macchina per raggiungere quota 1870, dove è posizionato il rifugio Pian Croesio.

L’impianto è ideale per chi vuole raggiungere i Laghi Luset e Garitta Nuova dimezzando i tempi di percorrenza, oppure per chi in pochi minuti vuole godersi il panorama del Fontanone con visuale unica sul Monviso e sulla pianura.

I prezzi del servizio sono: andata e ritorno 8 euro, solo andata 5 euro, andata e ritorno ragazzi 4-14 anni 5 euro, bambini fino ai 3 anni gratis

La seggiovia non necessita di prenotazione: è sempre funzionante nei giorni di apertura dalle 9 alle 17.

Cogliamo l’occasione per ricordare anche le aperture dei rifugi: il Rifugio Pian Munè è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, il Rifugio Pian Croesio è aperto tutti i giorni a pranzo da sabato 3 luglio mentre è aperto a cena il sabato e la domenica (ed eventuali altre sere su prenotazione).

Sabato 3 luglio partono anche gli Aper…INQUOTA. apericena gourmet con degustazione vini in collaborazione con cantine del territorio e non. Il primo appuntamento è con la Cantina Melognis di Revello: l’apericena costa 10 euro, l’apericena + salita in seggiovia 15 euro, L’eventuale successiva cena viene servita a 18 euro.

Contatti per tutte le info e prenotazioni ai numeri 328 6925406 o 0175 518029.