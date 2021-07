In Piazza D’Armi a Mondovì il Concerto di fine anno della Scuola Comunale di Musica di Mondovì

Con il concerto di fine anno in Piazza d’Armi a Mondovì che avrà luogo giovedì 1 luglio alle ore 21, si concludono le attività della Scuola Comunale di Musica di Mondovì.

Protagonisti sul palco il coro e orchestra della Scuola Comunale di Musica di Mondovì in collaborazione con l’Istituto G. Verdi di Asti e il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Nel corso della serata, anche un intermezzo dedicato al Flamenco con la ballerina Simona Di Spirito. Il concerto di fine anno avrà un programma intenso, che metterà in mostra tutte le capacità di allievi e docenti prima della pausa estiva e della ripresa, a settembre, dei corsi della Scuola.



I musicisti proporranno un programma prevalentemente classico con alcuni interessanti sconfinamenti in altri generi, sicuramente piacevole e interessante per gli ascoltatori.

Si spazierà da Haendel a Morricone, da Schubert a Silvestri, per un repertorio che esalterà le qualità vocali e strumentali dei giovani musicisti degli istituti musicali. Infine da segnalare l’esibizione di Simona Di Spirito, insegnante di flamenco a Genova e tra le migliori ballerine italiane, un momento che la Scuola di Musica ha voluto inserire nel programma per avvicinare il pubblico a una cultura tanto affascinante.



L’evento di giovedì 1 luglio conclude anche i saggi scolastici di fine anno che si sono svolti in Sala Ghislieri a Mondovì nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19. Un pubblico numeroso ma ordinato ha partecipato alle esibizioni dei giovani allievi che hanno interpretato brani selezionati insieme ai docenti. Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, sono stati quasi 200 gli iscritti ai corsi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, sia in ambito classico che moderno. Presente alla serata Andrea Caponnetto.



L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. È consigliabile la prenotazione inviando una mail a scuolacomunalemusica@academiamontisregalis.it