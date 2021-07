Atletica: Campionati Italiani Assoluti di Rovereto, titoli nazionali per Pietro Riva e Anna Arnaudo

Diciassette medaglie per il Piemonte ai Campionati Italiani Assoluti di Rovereto.

Due ori cuneesi con Pietro Riva nei 5000 metri e Anna Arnaudo (5000 metri). Bronzo per Josè Bencosme de Leon (400hs) e Andrea Cerrato dell'Atletica Fossano nel decathlon.

Sono ben otto i titoli italiani (contro i tre di due anni fa): Dal Molin (110hs), Riva (5000), Lingua (martello), Fassinotti (alto), Arnaudo (5000), Merlo (3000 siepi), Osakue (disco), Bani (giavellotto). Quattro argenti – Capello (asta), Sottile (alto), Prinetti Anzalapaya (martello), Olivieri (400hs) – e cinque bronzi – De Caro (5000), Arese (1500), Bencosme De Leon (400hs), Cerrato (decathlon), Tontodonati (marcia 10mk) – a completare il quadro dei medagliati per una delle edizioni di maggior successo per la nostra regione.

Grande soddisfazione per il risultato nelle parole della Presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola: "Sono tutti ragazzi cresciuti nel nostro vivaio che da qui sono partiti per vestire la maglia azzurra assoluta e quella dei gruppi sportivi militari. Non è ancora stata ufficializzata la squadra olimpica ma per molti di loro sarà anche Olimpiade a breve. E' un orgoglio pensare che quasi tutti sono ancora seguiti qui in regione da tecnici piemontesi, nostro fiore all'occhiello, che dimostrano la loro grande preparazione."