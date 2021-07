Ciclismo: Elisa Balsamo tra le Azzurre convocate per Tokyo 2020

La prossima tappa della carriera della peveragnese Elisa Balsamo sarà Tokyo 2020, l'atteso appuntamento olimpico slittato di un anno a causa della pandemia, in programma dal 24 luglio al 9 agosto in Giappone.

La portacolori delle Fiamme Oro e della Valcar Travel&Service è nell'elenco degli Azzurri convocati per la kermesse a cinque cerchi.

Elisa Balsamo, Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster sono le atlete indicate da Edoardo Savoldi per le gare su pista ma solo cinque partiranno per Tokyo.