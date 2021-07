FOCUS VOLLEY MERCATO A2 - Il punto sulle operazioni di mercato della Serie A2 di volley femminile…I titoli sportivi di Cutrofiano e Cus Torino in Sicilia?

SQUADRA ALLENATORE ACQUISTI O CONFERME

MILL. BRESCIA Alessandro Beltrami (nuovo) Morello (a), Tanase (a), Scognamillo (a)

F.V. BUSTO ARSIZIO Matteo Lucchini (conf.) Biganzoli (a), Lualdi (c), Garzonio (c), Angelina (a), Demichelis (a), Sartori

CDA TALMASSONS Leonardo Barbieri? (conf.) Obossa (a), Ponte (c), Maggipinto (a), Nicolini (a), Bovo (a), Cogliandro (a), Grigolo (a)

EUR. PINEROLO Michele Marchiaro (conf.) Pericati (a), Prandi (a), Carletti (a), Gray (c), Bussoli (c), Joly (a), Tosini (c), Zago (c)

LPM BAM MONDOVI’ Matteo Solforati (nuovo) Taborelli (c), Cumino (a), Populini (a), Molinaro (c), Pasquino (a), Montani (a)

IPAG MONTECCHIO Daris Amadio (nuovo) Bortoli (a), Mistretta (a), G. Mazzon (a), Brandi (c)

CBF MACERATA Luca Paniconi (conf.) Malik (a), Michieletto (a), Ricci (a), Fiesoli (a), Cosi (a), Pizzolato (a), Peretti (c), Martinelli (c)

CONAD RAVENNA Simone Bendandi (conf.) Torcolacci (c), Rocchi (c), Guasti (c), Spinello (a), Colzi (a), Pomili (a)

CLUB ITALIA CRAI ?

ITAS MARTIGNACCO Marco Gazzotti (conf.) Carraro (c), Pascucci (c), Barbagallo (a), Mazzoleni (a), Rossetto (c)

S.G. IN MARIGNANO Enrico Barbolini (nuovo) Bonvicini (c), Turco (a), Aluigi (c), Coulibaly (a), A. Mazzon (a), Brina (a), Consoli (a), Ortolani (a), Bolzonetti (a), Penna (c), Ceron (c)

SIGEL MARSALA Davide Delmati (nuovo) Pistolesi (c); Parini (c), Scacchetti (a), Vaccaro (c), Okenwa (a), Caserta (c), Tomberli (a), Gamba (a), Ferraro (a)

G.W. SASSUOLO Maurizio Venco (nuovo) Balboni (a)

VOLLEY SOVERATO Bruno Napolitano (conf.) Purashay (a); Ripalbelli (c), Buffo (a), Quarchioni (a)

G.H. OLBIA Dino Guadalupi (nuovo) Renieri (a), Barbazeni (a), Maruotti (a), Allasia (a), Miilen (a), Gerosa (a)

PSA OLYMPIA GENOVA VOLTRI Matteo Zanoni?

TENAGLIA ALTINO VOLLEY Luca D’Amico?

ANTHEA VICENZA VOLLEY Luca Chiappini?

LILLIPUT SETTIMO TORINESE Barbara Medici?

TECNOTEAM ALBESE Cristiano Mucciolo?