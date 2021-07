Volley femminile: Bosca Cuneo Granda Volley pronta per la semifinale regionale U19

Vale un posto nella finale regionale e il lasciapassare per la fase interregionale la semifinale Under 19 che stasera vedrà opposte la Bosca Cuneo Granda Volley e il Club76 Reale Mutua Fenera Chieri.

Cornice della sfida da dentro o fuori sarà il PalaFenera di Chieri; fischio d’inizio alle ore 21, diretta sulla pagina Facebook del Club76.

Le collinari hanno conquistato il titolo provinciale lo scorso 13 giugno superando l’Autofrancia Torino, le cuneesi sono reduci da un percorso netto che finora le ha viste sempre vincenti senza concedere mai un set alle avversarie.

QUI BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY UNDER 19 La semifinale regionale arriva a quasi un mese di distanza dall’ultima partita disputata dalle biancorosse, il 3-0 rifilato all’Rs Volley Racconigi lo scorso 31 maggio. Se in ambito provinciale le giovani cuneesi allenate da coach Liano Petrelli non hanno trovato rivali alla loro altezza, ben diverso sarà il livello del confronto che le attende al PalaFenera. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti una squadra reduce da una fitta serie di incontri ogni tre giorni tra Serie B2 e Under 19 che ha già dimostrato di sapere interpretare al meglio le partite a eliminazione diretta disputate per laurearsi campione provinciale. Tra le giocatrici allenate da coach Marco Sinibaldi, viceallenatore della Reale Mutua Fenera Chieri, ci sono anche l’ex schiacciatrice biancorossa Matilde Naddeo e quella Francesca Guarena, centrale classe 2003, che pochi giorni fa è stata ufficialmente annunciata nel roster della formazione collinare di A1 per la prossima stagione. Guarena ha fatto il suo esordio nella massima serie nella passata stagione proprio come l’opposto Alessia Marengo e il libero Alessia Fini, altri due elementi ai quali le cuneesi dovranno prestare attenzione. La vincente della semifinale del PalaFenera otterrà il pass per la fase interregionale e l’accesso alla finale regionale in programma domenica 4 luglio alle ore 20.30 a Torino contro la vincente del match tra Igor Volley Novara e Autofrancia Torino.

LIANO PETRELLI, ALLENATORE BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY UNDER 19 «Ci eravamo posti come obiettivo quello di essere tra le prime quattro squadre a livello regionale, e l’abbiamo centrato. Dopo dodici vittorie consecutive in campionato ci troviamo ad affrontare la prima sfida che conta davvero consapevoli di avere di fronte un avversario molto competitivo e senza dubbio con più ritmo gara rispetto a noi. Non ci accontentiamo di essere qui, vogliamo giocarcela fino in fondo. In questo ultimo mese non è stato semplice mantenere alto il livello di attenzione senza partite ufficiali e amichevoli, ma devo fare i complimenti a questo gruppo, che dal primo settembre dell’anno scorso non ha mai mollato nulla. Sarà importante trovare subito continuità e gestire bene i momenti chiave; puntiamo sull’adrenalina e sull’entusiasmo per colmare il divario dato dalla mancanza di ritmo gara e dalla forza delle avversarie, un gruppo con più esperienza rispetto al nostro».

Club76 Reale Mutua Fenera Chieri – Bosca Cuneo Granda Volley

Semifinale regionale Under 19 – martedì 29 giugno, PalaFenera (Chieri), ore 21

Club76 Reale Mutua Fenera Chieri: Sturaro, Ghibaudo, Quilico, Fasano, Guarena, Marengo, Busso, Iannaccone, Burzio, Ollino, Naddeo, Fini (L), Mussa (2L). All. Sinibaldi. Vice All.: Simonetti.

Bosca Cuneo Granda Volley: Candela (C), Monge, Montabone, Baldizzone, Sordo, Ulligini, Battistino, Gay (L), Scialanca (L), Andeng, Moschettini. All.: Petrelli. Vice All.: Cavallera.