Volley maschile A2: Francesco Denora è il nuovo allenatore del Vbc Mondovì Synergy

Arriva la attesissima notizia del nuovo allenatore del VBC Synergy Mondovi’.

Si tratta di Francesco Denora, uno degli allenatori più promettenti nel panorama del volley maschile.

Anche se si tratta di un coach giovane, Denora vanta già un curriculum ed una esperienza di tutto rispetto. Barese di nascita, ad Altamura ha guidato la squadra in Serie B, poi è stato a Lagonegro ed a Terni. La stagione scorsa in A3 nell’Aurispa Libellula Lecce, dove il Direttore Sportivo era un altro personaggio pugliese di assoluto rispetto, vale a dire Mirko Corsano, indimenticato giocatore di A1 negli anni 90 e protagonista del memorabile Grande Slam della Maxicono Parma nella stagione 1992\1993. Nella sua giovane ma spiccata carriera Francesco Denora vanta un ottimo curriculum in queste stagioni, anche nelle occasioni nelle quali è stato un ottimo secondo. Il VBC non si è lasciato sfuggire la opportunità di avere come primo allenatore il bravo Francesco Denora. Per Francesco la grande opportunità di essere alla guida di una squadra in Serie A2 in una piazza prestigiosa e dalla grande tradizione come Mondovì.

Benvenuto Francesco e buon lavoro.