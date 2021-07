Grazie ai vigili del fuoco e ai volontari della Croce Rossa per aver salvato mio padre

Stefania e Fernanda Forzano, tramite Targatocn, vogliono ringraziare i Vigili del Fuoco di Mondovì e di Cuneo unitamente ai Volontari della Croce rossa di Villanova Mondovì per la professionalità dimostrata nel momento del tempestivo intervento per il recupero del loro papà Pietro, caduto presso la propria abitazione di Mondovì Piazza nel pomeriggio di martedì 29 giugno.

"Siamo riconoscenti a tutto il personale intervenuto non soltanto per l’abilità dimostrata e per la pronta efficienza, ma anche per l'affabilità, la gentilezza e l'educazione dimostrate".