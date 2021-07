Cappuccetto Rosso ha trovato casa a Priola (FOTO)

Può capitare di avere delle sorprese piacevoli percorrendo la statale 28, menzionata ultimamente solo per le lunghe code e il traffico generato dai molti lavori in corso.

Se in queste settimane vi trovate a viaggiare su questa tratta, vi consigliamo di fermarvi a Priola dove, proprio accanto all'area di "Imparando al parco", fanno capolino Cappuccetto Rosso, il Lupo, il Cacciatore e, ovviamente la nonna.

"Volevamo mantenere il filone della fiaba che ci contraddistingue" - raccontano gli "Amici di Pievetta" che hanno curato l'allestimento - "Abbiamo reinterpretato la casetta che a dicembre aveva ospitato Babbo Natale e abbiamo creato i personaggi della fiaba, mentre Luca Canova, ha creato questo bellissimo letto n betulla per la nonna... A breve ci saranno altre interessanti novità".

Poco più in su è ancora possibile ammirare alcune delle creazioni che in passato erano state utilizzate come scenografie del progetto "Pievetta in Fabula", in particolare il soldatino di Piombo e l'uomo di latta del Mago di Oz.