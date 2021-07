Cesare Pallo è il nuovo Presidente del Rotary Club di Saluzzo.

Lunedì 28 giugno, nella splendida cornice del Castello della Manta ha avuto luogo il passaggio delle consegne per la presidenza del Rotary Club di Saluzzo.

Luigi Fassino, passando il testimone e il collare di presidente a Cesare Pallo ha ricordato i principali services del suo anno rotariano.

Tra questi spiccano la donazione di una Fiat Panda al Distretto Sanitario di Saluzzo da destinare alle USCA , le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale per la cura e la prevenzione del Covid a domicilio, la donazione del gel disinfettante per gli allievi di tutte le oltre 200 classi dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo, al quale sono andati anche oltre 50 tablet per la didattica a distanza.

Classe 1980, consulente finanziario di Banca Generali, sposato con Elena Cacciolatto, 2 figli. Pallo ha annunciato il suo primo service, in collaborazione con gli altri club Rotary del Gruppo Monviso: “il Rotary ricarica il territorio e tutela l'ambiente”.

Obiettivo è fornire le strutture ricettive del territorio duramente colpite dalla pandemia, di un numero di colonnine per la ricarica delle bici elettriche, con l' obiettivo di rendere le stesse strutture più attrattive nei confronti di un turismo sostenibile.

Sulla linea green anche l'ultima iniziativa firmata da club saluzzese con il presidente uscente Fassino: una borraccia creata per il FAI castello di Manta in occasione delle giornate Vie di Natura e Cultura, donate agli ospiti relatori e agli iscritte delle escursione guidate nel territorio, promosse nel calendario della due giorni.

Nel nuovo direttivo Rotary saluzzo, che vede presidente incoming Gianfranco Devalle e Fassino vicepresidente il ruolo di prefetto sarà ricoperto da Carlotta Gastaldi, segretario Luigi Richard Giulini, tesoriere Paolo Rabbia.

Consiglieri: Gianfranco Sorasio, Luisa Frandino, Silvio Tavella, Paolo Dentis, Alessandra Tugnoli, Andrea Galleano, Santo Alfonzo, Francesco Manna, Tiziana Vavalà, Michele Pagliuzzi, Federica Galleano, Roberto Jura.