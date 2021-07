Doppia inaugurazione a Santa Vittoria d'Alba: l'opera di Hisola e la mostra di Bertero

Alla presenza di autorità e concittadini si è svolta a Santa Vittoria d'Alba l'inaugurazione dell'installazione d'arte pubblica di Hilario Isola che ha visto l'artista presentare l'opera di camouflage di licheni realizzata sul muraglione di contenimento in Villa (costruito nel 1976). - "Sono stato motivato nella scelta del progetto dallo spirito avventuroso del botanico Carlo Bertero, originario di Santa Vittoria d'Alba che ne ha catalogati davvero molti, dando il nome a cinque specie. Ed ho utilizzato materiali ecosostenibili e resistenti"-.

L'opera è stata eseguita grazie al bando Distruzione 2019 della Fondazione Crc di Cuneo con il sostegno della Miroglio e di Sinterama, in collaborazione con il dipartimento di scienze della vita dell'Università di Torino.

"Siamo entusiasti di avere a Santa Vittoria d'Alba un'opera moderna, che con un'operazione di mimetismo va a mitigare le brutture di un antico muraglione, rendendolo oggi appagante alla vista - commenta l'amministrazione comunale di Santa Vittoria d'Alba -. È stata l'occasione anche per l'architetto Ugo Costantino di presentare gli interventi che hanno riportato in vita la chiesa di San Rocco. Si tratta di primi tasselli di recupero e di valorizzazione del paese in un progetto più ampio di ristrutturazione complessiva legata alla figura del nostro concittadino Carlo Bertero".