Dove va la giustizia italiana: ad Alba un incontro col giudice Sorbello

Temi di grandi attualità quelli che verranno trattati nel corso dell’incontro che l’Associazione Culturale "Giulio Parusso", il Lions Club Alba Langhe e l’associazione Solstizio d’Estate Onlus stanno organizzando per il prossimo 3 settembre.

In quella giornata, alle ore 17, i tre sodalizi albesi ospiteranno infatti il dottor Sebastiano Sorbello, chiamato a presentare il suo ultimo lavoro editoriale: “Con coraggio per la verità - Storie pubbliche e private di un magistrato coraggioso”, edito dall’editrice Pagine.



Vita professionale e una lunga carriera di magistrato (Giudice presso il Tribunale Penale di Torino e poi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti) si incrociano per rappresentare una verità scomoda ed a tratti irriverente.



Il racconto su indagini eclatanti fa da prologo alla disamina delle molteplici attuali problematiche della giustizia italiana: connivenza con la politica, spartizione di incarichi, indipendenza e credibilità della Magistratura.



Saranno presenti autorità e personalità dell’ambiente giudiziario e verranno coinvolti gli Ordini degli Avvocati e dei Giornalisti.



L’incontro, a ingresso gratuito, sarà coordinato dal giornalista Gian Mario Ricciardi, già caporedattore centrale Rai del Piemonte.