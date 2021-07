Giuseppe Peirotti è il nuovo Direttore Generale di Banca Alpi Marittime

Dal 1° luglio Giuseppe Peirotti sarà il nuovo Direttore Generale della Banca Alpi Marittime. La nomina è stata deliberata dal CDA della Banca e confermata dalla Capogruppo Iccrea, nella convinzione che saprà garantire continuità ed efficienza all'istituto, mantenendo forte l’attenzione verso il territorio dove opera.



Peirotti, già Vicedirettore, subentra a Piero Biagi che, terminato il suo impegno lavorativo, andrà in pensione.



«Si tratta di un momento importante per la nostra Banca, - dichiara Piero Biagi – in cui viene completato un passaggio gestionale già pianificato da tempo. La scelta di una figura interna per la nuova Direzione è un segnale concreto che il lavoro di responsabilizzazione, coesione e valorizzazione del gruppo di management già presente, che era stato richiesto dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione al mio arrivo, ha dato i suoi frutti.



Voglio dire “grazie” davvero al Consiglio di Amministrazione che mi ha onorato di questo incarico in una zona che ho avuto modo di conoscere e apprezzare e che mi rimarrà per sempre nel cuore e a tutti i dipendenti BAM che mi hanno aiutato molto in questo percorso.



Insieme siamo riusciti a convergere su un’idea di sviluppo molto “cooperativa”, in linea con la natura della banca: essere tutti uniti per la crescita collettiva. Questo spirito si traduce in un valore aggiunto concreto e percepibile per i soci e i clienti».







Il nuovo Direttore Generale, originario di Carrù, 51 anni ha una profonda conoscenza della Banca in cui opera sin dal 1992 e dove ha saputo distinguersi per impegno e dedizione che l'hanno reso, di fatto, un punto di riferimento importante per i clienti, i soci e per i dipendenti.







«Dopo quasi 30 anni in Bam – dice il nuovo Direttore Generale Giuseppe Peirotti – prosegue il mio impegno per far crescere la banca, i suoi soci, i clienti e tutto il personale. L'Istituto deve continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio in cui sono nato e cresciuto, per tutte le imprese e le famiglie che ci vivono e lavorano e continuare così il percorso di rafforzamento e crescita mantenendo sempre uno stretto rapporto di vicinanza con la comunità».







«Giuseppe Peirotti conosce molto bene la realtà di Banca Alpi Marittime - dichiara il Presidente Gianni Cappa – la sua nomina a Direttore Generale si inserisce in un percorso di crescita costante e di continuità gestionale a testimonianza concreta della capacità della Banca di generare nel tempo anche il proprio management. Il nuovo Direttore Generale potrà continuare ad avvalersi del prezioso supporto del Vicedirettore Maria Teresa Bisotto, che saprà aiutarlo a condurre l'Istituto, in piena armonia con il Consiglio d'Amministrazione, verso traguardi sempre più importanti nel rispetto delle tradizioni e valorizzando tutte le realtà socioeconomiche del territorio.



A nome del Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti della Banca, rivolgo un sentito ringraziamento a Piero Biagi, Direttore uscente, che ha concluso il suo mandato dopo due anni di servizio in cui ha saputo guidare la Banca in un momento storico caratterizzato dalla pandemia e da una crisi economica senza precedenti».