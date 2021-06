Il Giro Italia Donne arriva a Cuneo: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Venerdì 2 luglio la Città di Cuneo sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia Donne 2021, con l’arrivo della 1° tappa, la crono a squadre Fossano – Cuneo. Inoltre, giovedì 1 luglio alle 18.30, sul palco allestito in via Roma, si svolgerà la presentazione ufficiale delle 24 squadre in gara e, alla sera, lo spettacolo del comico Claudio Lauretta, che accompagnerà il pubblico nella vigilia della partenza della corsa ciclistica internazionale.



A tal proposito, nel territorio comunale saranno vigenti disposizioni in merito alle limitazioni alla sosta ed alla circolazione veicolare (e dei pedoni) lungo il percorso della gara o negli attraversamenti dello stesso, come di seguito meglio specificato:



Verranno istituiti divieti temporanei di transito e sosta a partire dalle ore 07:00 di giovedì 1 luglio 2021 e sino a terminate esigenze previste entro la giornata di venerdì 2 luglio 2021 per consentire l’allestimento e predisporre aree propedeutiche all’evento sportivo:



- Piazzale GIACINTO BORELLI, per tutta la sua estensione

Divieto di sosta dalle ore 07:00 di giovedì 01/07/2021 alle ore 20:00 di venerdì 02/07/2021;



- Piazza GALIMBERTI, testata via Roma (lato Gesso) tratto di strada compreso tra via Savigliano e via Roma

Divieto di sosta: dalle ore 12:30 di giovedì 01/07/2021 alle ore 18:00 di venerdì 02/07/2021;



- Via ROMA dal numero civico 2 al numero civico 6

Chiusura al transito; dalle ore 12:00 alle ore 17:00 di venerdì 02/07/2021;

Divieto di sosta: dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di venerdì 02/07/2021;



- Via NOTA, per tutta la sua estensione

Divieto di sosta: dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di venerdì 02/07/2021;



- Piazza TORINO ambo i lati, lungo il tratto di carreggiata compresa tra Via ROMA (Palazzi PREFETTURA e SAN GIOVANNI) e le rotatorie omonime (incluse)

Divieto di sosta: dalle ore 08:00 di giovedì 01/07/2021 alle ore 19:00 di venerdì 02/07/2021;

Chiusura al transito: 12:00 alle ore 16:30 di venerdì 02/07/2021;



Nella giornata di venerdì 2 luglio si terranno l'arrivo di gara e il transito delle atlete:



CHIUSURA e DIVIETO di SOSTA con interessamento dal confine del comune di Castelletto Stura (SP3), del concentrico dell’Oltregesso (nello specifico: Località Bombonina – Madonna delle Grazie – Borgo San Giuseppe) sino all’arrivo previsto in via Roma 28, di fronte a Palazzo Municipale.



Dalle ore 12.00 e sino a cessate esigenze (previste entro le ore 17.00 del 02 luglio), è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti i tipi di veicoli, lungo il seguente percorso interessato dal passaggio della competizione:

- SP3 dal confine con il comune di Castelletto Stura per tutta la sua estensione

- Rotatorie Borgo San Giuseppe (SP422)

- Via SAVONA a partire da Borgo San Giuseppe sino all’innesto su CIRCONVALLAZIONE NORD

- CIRCONVALLAZIONE NORD – da innesto con rotatoria Porta Mondovì sino alle ROTATORIE di Piazza TORINO (incluse)

- Via ROMA - da innesto con rotatoria con Piazza TORINO – sino al palazzo Municipale sito in via Roma civico 28



Dalle ore 12.00 e sino a cessate esigenze (previste entro le ore 16.30 del 2 luglio e comunque sino a 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo veicolo del servizio d’ordine o la disposizione impartita dagli agenti di polizia stradale), è istituita la CHIUSURA al TRANSITO VEICOLARE e PEDONALE (come da ordinanza PREFETTIZIA):

- SP3 “via castelletto Stura” – Rotatorie Borgo San Giuseppe SP422 – via Savona – Rotatoria Porta Mondovì – Circonvallazione Nord – Rotatorie Piazza Torino – Via Roma sino al Palazzo Municipale in via Roma 28.



È altresì vietata la circolazione dei veicoli e delle persone negli attraversamenti ed incroci intersecanti il percorso di gara o le aree delimitate per la sicurezza degli utenti della strada.