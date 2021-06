Il Vescovo Cristiano Bodo consegna onorificenze pontificie a tre saluzzesi

Il vescovo Cristiano Bodo ha consegnato ieri (martedì 29 giugno) l’onorificenza pontificia della Croce “pro Ecclesia et Pontifice” (per la Chiesa e per il Papa”) a tre saluzzesi.

Un riconoscimento che ringrazia per la loro collaborazione con la Diocesi e il loro servizio alla comunità.

La Croce, corredata da una pergamena e da un bottone dorato inviati direttamente dalla Santa Sede, è stata consegnata a: Gian Maria Aliberti Gerbotto giornalista e personaggio televisivo, all’avvocato Chiaffredo Peirone e al notaio Carlo Bonanno.

“Vogliamo in questa festa dei Santi Pietro e Paolo – parole del vescovo Bodo - ringraziare persone che si sono particolarmente spese per la nostra Diocesi. Consegno da parte di Papa Francesco l’insigne Croce “pro Ecclesia et Pontefice”. Ringrazio sia il dottor Bonanno, sia l’avvocato Peirone per tutto ciò che hanno dato con volontà, rettitudine e soprattutto una disponibilità e una gratuità che ha reso possibile tanti impegni a livello curiale e diocesano. Con loro si è creata una certa amicizia e collaborazione in quella famiglia che è una Diocesi ed è quindi un mio ringraziamento personale, ma anche da parte della nostra Diocesi”.

La cerimonia di martedì 26 giugno è stata anche l’occasione per il vescovo di fare le sue congratulazioni a don Dario Ruà per il conseguimento della licenza in Diritto Canonico “In Utroque Iure”, conseguita dopo tre anni di studi a Roma presso l’Almo Collegio Capranica.

Don Ruà, 28 anni, originario di San Chiaffredo di Busca, è stato il primo sacerdote ordinato da Bodo nel 2017 , all’atto del suo insediamento nella Diocesi saluzzese. Già addetto alla segreteria personale del Vescovo e viceparroco della Cattedrale di San Chiaffredo a Saluzzo, è stato nominato da Cristiano Bodo Vicecancelliere vescovile della Curia di Saluzzo, a fianco del Cancelliere don Ezio Marsengo.

Il vescovo lo ha investito anche del ruolo di nuovo direttore dell’Oratorio “Don Bosco” di Saluzzo.