In sicurezza l’alveo del Bronda, a Pagno: intervento della squadra AIB

I volontari della squadra AIB della Valle Bronda, guidati da Daniele Bertola, hanno portato a termine, sabato scorso, un importante lavoro di pulizia forestale, nel territorio del Comune di Pagno.

Dieci operatori, entrati in azione di primo mattino, sono stati impegnati in una pulizia dell’alveo del torrente Bronda, in un tratto lungo 200 metri, subito a monte del ponte sul quale transita la strada provinciale numero 47.

A partire dunque dalla zona del paese adibita a giardino pubblico e area barbecue-picnic, per poi risalire verso monte.

Con l’ausilio di tutta l’attrezzatura in dotazione al Corpo, i volontari hanno rimosso dall’alveo del corso d’acqua tutta la vegetazione spontanea, come erba e rovi, tagliando anche alcuni alberi di medio fusto.

L’ingente quantità di vegetazione cresciuta nel Bronda, infatti, in caso di piena del torrente, poteva rappresentare una vera e propria criticità, creando pericoli di natura idraulica proprio in corrispondenza del ponte della strada provinciale.

Proprio in questa direzione, il sindaco del paese, Nico Giusiano, ha emanato un’apposita ordinanza, che ha permesso alla squadra AIB di poter entrare in azione e portare a compimento i lavori.

Tutto il materiale vegetale tagliato nell’alveo è stato rimosso e, successivamente, distrutto con l’utilizzo della cippatrice acquistata dall’Unione montana dei Comuni del Monviso.

A tutti i volontari che hanno preso parte ai lavori, il Comune ha offerto pranzo.

Al termine della giornata, la squadra AIB ha voluto ringraziare il sindaco Giusiano e l’Amministrazione per il supporto ricevuto. A sua volta, il primo cittadino, a nome del Comune e della comunità del paese, ha ringraziato i volontari, “per la grande operazione di prevenzione svolta sul torrente Bronda”, ma anche per “l’impegno quotidiano a favore del territorio”.