Le tele di Franco Gotta in mostra in Banca di Cherasco

Banca di Cherasco ospiterà una mostra di Franco Gotta, artista braidese noto a livello internazionale, presso due delle sue più importanti filiali.

Dall’8 luglio all’8 settembre, infatti, sarà possibile visitare la mostra presso la sede di Banca di Cherasco a Roreto di Cherasco, in via Bra 15, e presso la filiale Agenzia 3 di Bra, in piazza Carlo Alberto 8/10. L’accesso sarà contingentato, come da normative, e sarà permesso negli orari di apertura della banca (dalle ore 8.30 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).



Matteo Gotta, figlio dell’artista, racconta “una vita tutta impregnata di 'colore', come le sue 'tele' artistiche, dove prima di ogni altro elemento stilistico, 'vince' e si 'esalta' il colore, espressione della vita e della passione, che deve esplodere, dentro ciascuno di noi. La sua arte pittorica è sicuramente una poetica metafisica, intenta a creare suggestioni dell’Io. Egli, trasporta con grande intuizione, stati d'animo vissuti, all'interno delle sue opere pittoriche, suscitando all'occhio dell'osservatore un'empatia emozionale. Il colore impregnato nelle sue opere è un 'totem' di energia e potenza che dona sollievo ai tormenti dell'anima umana, e la sua arte si sviluppa sempre e comunque, nella direzione della passione, dell'amore, del sentimento".



“Sostenere il territorio non significa soltanto supportare le aziende e le famiglie nelle spese quotidiane e professionali, ma anche dare visibilità alle nostre realtà culturali e sociali”, spiega Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco. “Franco Gotta, eccellenza del nostro territorio, conosciuto a livello internazionale, rappresenta con naturalezza la realtà che ci circonda e le emozioni che più ci appartengono con le sue pennellate e i suoi colori”.



Banca di Cherasco conta 26 filiali, circa 160 collaboratori e oltre 15mila soci cooperatori. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, che annovera 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11mila collaboratori e circa 450mila soci cooperatori.