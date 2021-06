Omaggio alla "Langa recitata" per il 9° quaderno dell’Associazione per gli Studi su Cravanzana

Le attività teatrali estive continuano a procedere a rilento. Per il secondo anno consecutivo a Cravanzana si è costretti a rinunciare alla annuale "Vià" che ha sempre registrato, fino alla 35ª edizione del 2019, una foltissima partecipazione di pubblico. Anche le uscite sono state sporadiche e per l’estate 2021 le cose non sembrano andare meglio. Però i volontari dell’Associazione per gli Studi su Cravanzana hanno comunque lavorato sviluppando alcuni progetti che contano di presentare quando si giungerà a una normalità che tutti auspichiamo.



In attesa di tornare al più presto agli appuntamenti tradizionali, il sodalizio organizza un evento che parla in ogni caso del suo teatro. Domenica 18 luglio prossimo, alle 17, a Cravanzana, nei locali della Chiesa Bassa, verrà infatti presentato il 9° quaderno edito dal sodalizio intitolato “Langa Recitata”.



Si tratta della storia economica e sociale delle nostre colline, che negli anni si è raccontata sui palcoscenici e che ora viene sintetizzata in una pubblicazione che commenta 11 commedie di Walter Gabutti.



Durante la presentazione si potranno ripercorrere i grandi momenti dell’evoluzione della nostra cultura partendo dalla miseria contadina degli inizi ‘900 fino a Internet dei giorni nostri passando attraverso tutte le tappe fondamentali che ci hanno portato a essere i "langhetti" di oggi.



Sarà anche l’occasione per incontrare e omaggiare della nuova pubblicazione tutte le attrici e gli attori che, nei quasi 40 anni di attività, hanno calcato i palcoscenici del Piemonte e della Liguria per narrare la Langa.



A condurre la presentazione sarà Primo Culasso, scrittore e profondo conoscitore delle tradizioni e della storia locale che intreccerà il suo racconto con le esperienze dell’autore.