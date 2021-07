Quattro nonni di San Michele Mondovì scrivono una lettera per la nipote Anna che ha terminato le scuole medie

La campanella dell'ultimo giorno di scuola anche quest'anno, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia, è suonata. Per molti alunni ha segnato la fine di un ciclo, ma con una grande novità: niente più tabelloni pubblici, per motivi di privacy, per scoprire il risultati raggiunti.

Un po' di delusione rimane, soprattutto in chi, dopo tanto impegno profuso nel corso di tutto l'intero percorso scolastico ha ricevuto gli esiti degli esami sul registro elettronico, senza poter andare con i compagni a leggere, magari anche con un po' di timore ed ansia, le "righe" dei tabelloni.

Una nonna di San Michele Mondovì però ha deciso di scrivere una lettera alla sua nipotina, che ha appena concluso il suo percorso nella scuola secondaria di primo grado, superando brillantemente l'esame di terza media, per incoraggiarla, riflettendo sulle difficoltà che il covid ha portato agli adolescenti.

Di seguito pubblichiamo con piacere le sue parole:

"Ciao Anna,

scrivo a nome mio, di nonno Luigi, di nonna Maria e nonno Franco, hai appena concluso con grande soddisfazione per te e noi tutti una fase della tua vita per iniziare un nuovo capitolo!

Abbiamo vissuto tutti un periodo devastante che ha cambiato il nostro stile di vita quotidiano facendoci vivere come in un limbo, per molti di noi anziani è stato più semplice l’adattamento ma, per voi adolescenti che vi stavate affacciando e approcciando alla vita è stata durissima e penso per molti di voi psicologicamente devastante.

Noi siamo stati fortunati ad avere te che con due genitori presenti ed attenti meravigliosi (a parte le liti quotidiane per divario generazionale) che ti hanno supportato e sopportato dandoti la giusta aspettativa, continuità e voglia di proseguire con impegno e determinazione il tuo percorso! Oggi abbiamo ricevuto il frutto del tuo impegno costante arrivato con la tua promozione: all’esame di terza media con un bel 9/10, grazie è stato gratificante anche per noi.

Ora per te si apre un nuovo capitolo, un nuovo inizio impegnativo che ti dovrà portare verso traguardi da te agognati ed importanti ma, che ti dovrai come sempre guadagnare con costanza e testardaggine (caratteristiche che in famiglia di certo non manca), ti auguriamo traguardi sempre più importanti con onestà trasparenza e merito è di poterli vivere ancora accanto a te!

Congratulazioni Anna sei per noi una nipote fantastica che ci ha regalato sempre grandi gioie ed emozioni e siamo fiduciosi che ancora molte c’è ne regalerai, buona vita nipotina mia e che tutti i tuoi sogni diventino realtà".