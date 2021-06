Riparte lo sport, riparte Mondovì: in arrivo nuovi voucher per i giovani e novità per "Sport in piazza"

"Riparte lo Sport, Riparte Mondovì" così l'assessore Luca Robaldo ha presentato le iniziative dell'ultimo anno della legislatura dell'amministrazione Adriano, in municipio, nel tardo pomeriggio di lunedì.

Sette i punti chiave dei progetti inerenti lo sport: voucher giovani, bando per impianti privati, interventi di manutenzione, palestra scolastica di Piazza, interventi al Pala Manera, sport in piazza e iniziative del 2022.

"Grazie alla Fondazione CRC e al vice presidente Ezio Raviola che ci hanno sostenuti e supportati nella realizzazione dei nostri progetti" - sottolinea Robaldo - "senza il loro appoggio non sarebbe stato possibile".

La misura dei voucher sport, già introdotta lo scorso anno, che aveva portato all'emissione di 453 voucher del valore di 40 euro ciascuno per i ragazzi tra gli 8 e i 18 anni residenti a Mondovì. La misura, pensata per sostenere le famiglie, quest'anno avrà un plafond più ampio di circa 46 mila euro. I voucher verranno gestiti in automatico, tramite la piattaforma dedicata, tra comune e società sportive.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è stata avviata, già a partire dal 2017, una modalità che vede la collaborazione tra società che gestiscono gli impianti, cui è stato chiesto di segnalare gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire.

Così sono stati dati 38 mila euro per l'illuminazione del campo della Monregale, 57 mila per lo sferisterio Mondino (spogliati, bagni) e prossima copertura bocciodromo che ospita una seria A di bocce, più interventi di oltre 7 mila euro per gli impianti dei Passionisti.

E la palestra di Piazza?

Il nuovo edificio, in costruzione, proprietà della Provincia è stato più volte oggetto di discussione. In merito Robaldo è chiaro: "La mancanza di palestre a Mondovì è un problema atavico. Un nuovo edificio serviva per le scuola di Piazza e per il liceo Sportivo (che per il prossimo anno scolastico dovrebbe avere due prime)".

Collegato ai lavori per la nuova palestra scolastica si prevedono interventi per migliorare la viabilità e la rete fognaria della zona interessata (si prevede nella prossima variazione di bilancio un finanziamento di circa 150 mila euro, ndr).

Il Pala Manera è ancora in attesa dei risultati del bando "Sport e Periferie", circa 699 mila euro, per intervenire sull'impianto e completare la riqualificazione energetica. In seguito Provincia e comune, cercando altri finanziamenti anche da privati, vorrebbero sfruttare i lati corti del palazzetto per aumentare il numero di tribune.

Lo scorso anno "Sport in Piazza" è stata interrotta a causa del Covid. Per quest'anno si pensa a una manifestazione diffusa e itinerante, magari nelle sedi e nelle palestre della società sportive, che consenta di riproporre la manifestazione in sicurezza.



"Per il 2022 auspichiamo in un completo ritorno alla normalità" - aggiunge Robaldo - "Abbiamo cercato di lavorare dando segnali di vicinanza a giovani e famiglie, ancora di più nel periodo del covid e continueremo in questa direzione".

Cosa manca in città? Una palestra di arrampicata. Intanto, come già anticipato in altre occasioni, si avviano verso la fine l'intervento di riqualificazione della piscina, mentre sono partiti i lavori per lo Skate park in zona stazione, dei giardinetti inclusivi e la palestra all'aperto a Villa Nasi.